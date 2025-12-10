Lärare i bild och spelutveckling till Fryshusets gymnasium
2025-12-10
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 730 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.
Fryshusets gymnasium har drygt 1000 elever och mer än 100 lärare fördelade på fem nationella program, introduktionsprogram, specialpedagogisk profil (AST) och anpassad gymnasieskola. Fryshuset Gymnasium är organiserat i fyra pedagogiska enheter med egna programrektorer och en rektor som leder helheten. Estetiska programmet på Fryshuset gymnasium är en dynamisk verksamhet som erbjuder samtliga estetiska inriktningar.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är ett vikariat under perioden mars-juni 2026 (med goda möjligheter till förlängning under HT-26) och innefattar undervisning i kurserna estetisk kommunikation, bild, design, digitalt skapande och animation. Beroende på ämneskombination hos den sökande kan det bli aktuellt med undervisning i både fler eller färre kurser. Delar av tjänsten är förlagd på vårt samhällsvetenskapsprogram och delar på vårt estetiska program med specialpedagogiska profil.
Om dig
Du är utbildad lärare (i ett eller flera av de ämnen vi söker) eller kanske på väg att bli. Du är van vid och tycker om att möta heterogena elevgrupper och har ett naturligt ledarskap i klassrummet. Du är tydlig, ödmjuk och ser elever där de befinner sig och strävar efter att skapa en tillgänglig undervisning som är ändamålsenlig för den elevgrupp du ska undervisa. Detta blir särskilt viktigt då flera av elevgrupperna du möter är i stort behov av extra anpassningar och individuellt stöd.
Anställningsvillkor och ansökan
Anställningsform: Vikariat, tidsbegränsad anställning under mars-juni
Omfattning: 50% av heltid
Övrigt: ferietjänst
Tillträde: mars 2026
Placering: Fryshuset gymnasium, Mårtendalsgatan 4, Stockholm.
Sista dag att ansöka är Löpande rekrytering dock senast 2026-01-07
Kollektivavtal: Skolavtalet med Fremia
Frågor angående tjänsten besvaras av Mathias Blomberg, programrektor NASA. mathias.blomberg@fryshuset.se
Registerutdrag kommer att efterfrågas om du blir aktuellt för tjänsten, säkerställ att du har ett giltigt utdrag tillgängligt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
