Lärare i bild och annat ämne till Vifolkaskolan 7-9
2025-10-02
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Vifolkaskolan 7-9 ligger i Mantorp, ett stenkast från pendeln, och har ca 330 elever fördelade på 12 klasser och en särskild undervisningsgrupp. Personalgruppen består av såväl erfarna lärare som har varit hos oss under många år, lärare som är i början av sin lärarkarriär. Dessutom består skolan av kompetenta medarbetare som elevassistent, vaktmästare, bibliotekspersonal och studie- och yrkesvägledare. Vi har också en elevhälsa som består av skolsköterska, kurator, skolpsykolog, logoped, speciallärare, SYV och specialpedagog. Hos oss står undervisningen och relationer mellan personal och elever i fokus. Vi har en väl fungerande organisation och tydliga och effektiva rutiner för vårt elevhälsoarbete.
Står du bakom våra ledord - höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara?Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
På Vifolkaskolan 7-9 arbetar vi som ämneslärare och en stor del av arbetet sker i ämneslag, så även i dessa tjänster.
Du arbetar utifrån verksamhetens mål och uppdrag, genom att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. I ditt arbetet ska du i samarbeta med hemmen främja elevers allsidighet personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
Du ska utifrån de mål som ställs upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen. Du skapar undervisning som utifrån lärarens tolkning och förståelse möter kraven i skollag, läroplan, kursplan och ämnesplan.
Du ska vara ämneskunnig, handleda elever, planera och leda undervisningen, bedöma och betygssätta kunskapsutvecklingen. Du deltar aktivt i skolans utveckling och hjälper till att utveckla verksamheten. I din yrkesroll som ämneslärare åk 7-9 är du verksam inom grundskolans verksamhetsområde och arbetsleds av rektor på skolan. I uppdraget ingår mentorskap. En viktig del i uppdraget är att skapa goda relationer till både dina mentorselever och de du undervisar.Kvalifikationer
Du som söker har ämneslärarexamen och är behörig i bild och eventuellt ett annat ämne. Du har lärarlegitimation.
Vi söker dig som tycker om att vara lärare och är nyfiken på nya människor. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur och du har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och lärorik undervisningsmiljö med hög grad av studiero.
För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet. Du ser möjligheter, har god pedagogisk förmåga och gillar när det händer mycket omkring dig.
Du blir en del av en engagerad och kompetent personalgrupp. På skolan arbetar vi utifrån en helhetssyn på eleverna och elevhälsoarbetet har en central funktion. För dig som nyutexaminerad erbjuder vi en introduktionsperiod med mentor. Det är vår förhoppning att du vill vara med på vår resa och bidra till att göra oss till en bättre skola.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling.
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Rektor
Anette Eriksson anette.eriksson@mjolby.se 010-234 56 02
9536380