Lärare i bageri - Uppsala yrkesgymnasium Ekeby
2026-03-20
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
I den här rollen får du kombinera din yrkesskicklighet med pedagogik och varje dag möta nya, spännande utmaningar. Du använder din kompetens i praktiken, inspirerar unga människor och bidrar till att utbilda framtidens yrkesutövare. Varmt välkommen med din ansökan!
UYG Ekeby är en yrkesförberedande skola som är inrymd i Ekebys gamla bruksområde. Skolan erbjuder utbildning inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt restaurang och livsmedel som introduktionsprogram (IMYRL). På skolan finns ca 20 personal och cirka 100 elever.
Här kan du läsa mer om skolan: https://yrkesgymnasiumekeby.uppsala.se/
(https://yrkesgymnasiumekeby.uppsala.se/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som gymnasielärare i bageri och konditori på UYG Ekeby kommer du utifrån elevernas unika förutsättningar och behov att planera och genomföra undervisning enligt läroplanen på egen hand och i samarbeta med skolans övriga skolpersonal för att skapa en bra arbetsmiljö för både våra elever och personal.
Du kommer att vara en viktig del i ett litet team som skapar Sveriges bästa utbildning inom inriktningen bageri och konditori. Du kommer bland annat att planera och genomföra undervisning enligt läroplanen, uppmuntra elevernas kreativitet och kunskapsbyggande, samarbeta med andra kollegor och branschen, delta i skolans utvecklingsarbete, bidra till att utveckla skolans lärmiljö tillsammans med elever och övrig personal och bedriva en anpassad pedagogisk verksamhet utifrån både individen och gruppens behov och förutsättningar.Publiceringsdatum2026-03-20Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation inom bageri och konditori. Du behöver kunskaper i näringslära och inom livsmedelskunskap. Det är meriterande med goda it-kunskaper, då vi digitaliserar vårt arbete i skolan. Det är även meriterande om du är insatt i undervisningsnyheter gällande GY-25 inom de aktuella ämnena.
Du har mod att agera efter din egen övertygelse och står stadigt i dina beslut. Som person är du utåtriktad och socialt aktiv i skolans miljö, skapar naturligt kontakter och bygger goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Med god pedagogisk insikt förstår du hur olika elever tar till sig kunskap och vilka förutsättningar de behöver för att lyckas. Du anpassar därför ditt sätt att förmedla innehåll så att det blir tydligt, engagerande och tillgängligt för varje elev.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Darko Krsek, programrektor, 018-726 00 21.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-01583". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal gymnasieskola Kontakt
Darko Krsek darko.krsek@uppsala.se
