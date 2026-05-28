Lärare i årskurs F-3 till Slottsbergsskolan
2026-05-28
Beskrivning
Slottsbergsskolan är en ny skola som invigdes hösten 2020. Från hösten 2025 är vi en F-5-skola som växer successivt underifrån med en årskurs per år. Det finns en nybyggaranda som genomsyrar vår verksamhet där vi lär och utvecklas tillsammans. Vi arbetar utifrån årskurser som sedan delas upp i mindre grupper utefter elevernas behov och de lokaler årskursen utnyttjar i sitt nav. Vi har många olika rum och grupprum att förfoga över i varje nav. Slottsbergsskolan har även tillgång till idrottssal, skolbibliotek, slöjdsalar och ett rum för kreativt arbete och bild. I skolrestaurangen lagas vår mat på plats och skolan ligger nära Ruddalens friluftsområde.
Hos oss på Slottsbergsskolan är eleven i fokus och all personal på skolan bygger tillsammans upp en gemensam värdegrund och skolkultur utifrån ett salutogent perspektiv.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu två legitimerade lärare i F-3 med bred behörighet. Det är meriterande om du är behörig att undervisa i svenska, svenska som andraspråk och matematik. På Slottsbergsskolan följer man sina elever från förskoleklass till åk 3 för att skapa de allra bästa förutsättningar för våra elever.
För att lyckas med uppdraget behöver du kunna bedriva undervisning både i grupp och självständigt. Du kommer att samarbeta tätt med en kollega och tillsammans har ni mentorskap för alla elever i förskoleklass.
Vidare arbetar vi aktivt med systematiskt kvalitetsarbete, ett arbete som all personal förväntas del ta i.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare F-3 och som är säker i ditt uppdrag utifrån styrdokumenten. Vi söker dig med bredbehörighet och det är meriterande att undervisa i svenska och matematik.
Tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare är meriterande men vi är också intresserade av dig som är nyexaminerad. För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
Vi söker dig som är samarbetsinriktad för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du är pedagogisk och får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Vidare söker vi dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan interna skäl.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Kaisa Almqvist kaisa.bornius.almqvist@grundskola.goteborg.se 031-3663501 Jobbnummer
