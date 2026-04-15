Lärare i årskurs F-3 till Hedekas skola
2026-04-15
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Munkedals kommun ligger i norra Bohuslän mellan Oslo och Göteborg. Här möts skog, älv och hav, och avstånden är korta mellan människor och resultat. Hos oss arbetar du nära både kollegor och verksamhet, med möjlighet att påverka och göra skillnad i vardagen. Vi bygger vidare på det som redan är starkt och utvecklar det som gör att människor vill bo, leva och verka här. Utveckling skapas i samspel mellan invånare, företag, föreningsliv och kommun. Det innebär att du som medarbetare är med och driver förändring tillsammans med andra. Vi arbetar med människors välmående i fokus och för att Munkedals kommun ska vara en plats att trivas i och vilja rekommendera.
Kultur- och utbildningsförvaltningen vill erbjuda den utbildning, omsorg och inspiration som våra små och stora medborgare behöver genom livets olika utvecklingsskeden. Kultur och utbildningsförvaltningen består av två avdelningar - avdelning skola och avdelning förskola och kultur och fritid. I verksamheterna inom avdelning skola ingår alla skolformer från förskoleklass till vuxenutbildning samt elevhälsan. Avdelning förskola innefattas av kommunens alla förskolor och dagbarnvårdarna samt kultur och fritid bestående av bibliotek, kulturskolan och ung fritid.
Vill du väcka nyfikenhet och guida våra yngsta elever in i läsandets och skrivandets värld? Då vill vi gärna ha en dialog med dig!
Vi söker en legitimerad grundlärare med inriktning F-3 till Hedekas skola, en mindre skola i naturnära miljö. Skolan präglas av ett tillitsfullt klimat, goda relationer och en stark kollegial gemenskap. I verksamheten ses relationer som en central del av elevernas lärande och utveckling. Naturen används som ett komplement i undervisningen för att skapa variation och stimulera elevernas nyfikenhet. Som lärare hos oss får du en viktig roll i elevernas tidiga skolgång, med särskilt fokus på läs- och skrivutveckling. Du blir en del av en mindre arbetsgrupp med nära samarbete och möjlighet att bidra till skolans fortsatta utveckling. Vi letar inte bara efter en lärare, vi letar efter rätt person och ser fram emot att välkomna dig som delar vår passion för barns lärande.
Beskrivning av arbetet
I uppdraget ingår att planera, genomföra, dokumentera och följa upp undervisning i årskurs F-3 i enlighet med gällande styrdokument. Hos oss handlar undervisning inte bara om planering, utan om att du får både leda elever in i läsandets och skrivandets värld, och skapa en klass där trygghet och nyfikenhet växer sida vid sida. I ditt uppdrag fångar du varje elev där de är och tar dem vidare på deras individuella stig för lärande och utveckling. Du gör lärandet levande, både inne i klassrummet och ute i naturen. Du kommer även samarbeta tätt med kollegor i en liten arbetsgrupp där idéer tas tillvara, delta i och vara ett betydelsefullt kugghjul i skolans systematiska kvalitetsarbete, samt möjlighet att påverka hur undervisningen utformas och bidra till skolans fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-04-15Kvalifikationer
Vi söker dig som
är legitimerad grundlärare F-3.
har ett särskilt intresse för läs- och skrivinlärning.
har erfarenhet av arbete inom skolverksamhet F-3 (meriterande).
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och våra elever, så vi kommer att lägga stor vikt vid dem. Vi värdesätter din förmåga att bygga relationer som får elever att våga, vilja och växa. Du trivs i en mindre organisation där samarbete, flexibilitet och engagemang är en naturlig del av vardagen. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och varm i ditt bemötande gentemot såväl elever och vårdnadshavare som kollegor.
Vi erbjuder dig
en arbetsplats i naturnära miljö.
kontinuerlig kompetensutveckling och aktiviteter som skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö.
förmånligt friskvårdsbidrag, ett aktivt nätverk av hälsoinspiratörer på arbetsplatserna, rabatter på gymkort samt gratis träning i träningslokalen Styrkan.
ett ledarskap som bygger på våra värdeord: mod, engagemang, tydlighet och tillit.
Vi vill informera dig om
att du innan anställning behöver uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
att provanställning kan eventuellt komma att tillämpas för tjänsten.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
visar giltig ID-handling
vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
vid behov uppvisar giltigt körkortstillståndvid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar:
görs säkerhetsprövning. Om du blir aktuell för en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning.
görs legitimationskontroll via Socialstyrelsen eller Skolverket.
görs kontroll gentemot IVO:s register.
behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Munkedals kommun
455 80 MUNKEDAL
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedekas skola
