Lärare i årskurs 4-6 till Essviks skola
2025-11-18
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Essviks skola ligger i Kvissleby och tillhör Nivrenaskolans F-9 organisation. På skolan går cirka 170 elever i årskurs F-5. Essviks skola är naturskönt belägen vid skogsbrynet på halvön Essvik, vid Ljungans utlopp i Njurunda, söder om Sundsvall.
Vi värdesätter ett tydligt ledarskap, tidiga insatser, kollegialt lärande för att skapa trygga och motiverade elever, samt att vi är positiva och lösningsinriktade.Publiceringsdatum2025-11-18Arbetsuppgifter
Utifrån läroplanen kommer du att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. På Essviks skola arbetar vi ibland med tvålärarsystem när vi har större årskurser med mer än 30 elever. Årskursen kan då delas upp i två klasser. De två lärarna har gemensamt ansvar för eleverna, deras undervisning samt föräldrakontakt.
Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med andra, t.ex. planerar och utvärderar undervisningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation för åk 4-6 och meriterande är behörighet att undervisa i musik.
Vi söker dig som är flexibel och trygg i dig själv. Du har förmåga att se och förstärka det positiva hos eleverna. Du har god samarbetsförmåga, är lösningsfokuserad, ser möjligheter istället för hinder, tar egna initiativ samt skapar goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller elever som utmanar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Vid begäran skall betyg/ examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-16
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande Rektor
Heléne Granath 073-0558759 Jobbnummer
