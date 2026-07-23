Lärare i årskurs 4-6 till Bjurslättsskolan
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-23Beskrivning
Bjurslättsskolan söker nu två lärare till årskurs 4-6. En lärare till årkurs 4 med undervisning i svenska, matematik och SO samt en lärare till åk 5 med undervisning i svenska, matematik, NO och teknik. Tjänsterna är tillsvidareanställningar på 100%. Bred behörighet ses som meriterande och i tjänsterna ingår även mentorskap.
Bjurslättskolan ligger i Kvillebäcken, nära Wieselgrensplatsen centralt på Hisingen, i ett expansivt närområde där gammalt möter nytt. Området är ett blandat socioekonomiskt närområde runt skolan. Vår skola är för elever från förskoleklass till årskurs 6 och med anpassad grundskola samt fritidshem. På skolan går cirka 600 elever och det arbetar cirka 100 medarbetare. Skolan har en rektor och tre biträdande rektorer som ansvarar för var sin del av skolan: F-2, 3-6 och anpassad grundskola. I närheten av skolan finns många fina grönområden som Flunsåsparken och Slättadamm samt en mycket populär fotbollsplan.
På skolan möts du av en engagerad och positiv personalgrupp. Här finns en fin kombination av erfarenhet och nya perspektiv. Vissa medarbetare har varit en del av verksamheten under lång tid, medan andra är nyare i sina roller.Dina arbetsuppgifter
Du kommer, i nära samarbete med dina kollegor, att ansvara för planering, undervisning och uppföljning inom dina ämnen. Samarbete är en central del av vårt arbetssätt. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag med resurslärare i varje lag, där pedagogerna tillsammans formar elevernas skoldagar och skapar en helhet i undervisningen.
Vi söker en engagerad lärare som aktivt vill driva undervisning och gemensam kunskapsutveckling för att utveckla elevernas lärandemiljö. Det kollegiala arbetet ser vi som viktigt och tillsammans med dina kollegor skapar du en trygg, inkluderande och motiverande lärmiljö där eleverna känner lust att lära och utvecklas. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje elevs individuella förutsättningar och förmågor och syftar till att både stödja och utmana dem i deras fortsatta kunskapsinhämtning och sociala utveckling.
Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande och positiv förstärkning och tror på att alla elever vill och kan nå sina mål. Som stöd finns en närvarande och engagerad elevhälsa som bidrar till att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas utveckling och välmående.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska, matematik samt SO eller NO i årskurs 4-6. Du har god kännedom om läroplanen och övriga styrdokument, och använder dem som en självklar grund i din undervisning och pedagogiska planering.
Du har god digital kompetens och använder digitala verktyg på ett genomtänkt och pedagogiskt sätt för att utveckla, variera och stärka elevernas lärande. Du arbetar aktivt med bildstöd och tydliggörande pedagogik för att skapa struktur, förutsägbarhet och tillgänglighet i undervisningen. Du är trygg och tydlig i ditt ledarskap och har en god förmåga att skapa en strukturerad, inkluderande och positiv lärmiljö där eleverna känner sig delaktiga och får goda förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt.
På vår skola värdesätter vi förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Därför söker vi dig som har en väl utvecklad kommunikativ förmåga och som skapar förtroendefulla möten med såväl individer som grupper. Du bidrar till ett positivt samarbetsklimat och bemöter andra på ett professionellt och respektfullt sätt.
Det är meriterande om du har bred ämnesbehörighet samt erfarenhet av språkutvecklande arbete i en mångkulturell lärmiljö.
Välkommen med din ansökan! Intervjuer kommer att ske fortlöpande innan ansökningstiden gått ut så skicka in din ansökan redan idag.Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Nicole el Aaraj nicole.el.aaraj@fvsverigeslarare.se 031-7015521 Jobbnummer
10009830