Lärare i årskurs 4-6 inför läsåret 26/27
2026-02-10
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
eller i hela Sverige
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!
Vi söker Lärare till åk 4-6, Pajala Centralskola med början i augusti 2026.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som lärare ingår det att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet enskilt samt i arbetslag. Du ska även hitta strategier för att nå varje enskild elev och stärka denne i sin kunskapsutveckling.
Du kommer att ingå i ett arbetslag med både pedagoger, mentorer och resurspedagoger.
I din roll är du delaktig för att skapa en trygg grund för våra elever. En viktigt del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. Du ska vara väl förtrogen med skolans styrdokument och insatt i dess dokumentationskrav.Kvalifikationer
Du är legitimerad och behörig lärare åk 4-6.
Du har ett strukturerat arbetssätt och en god förmåga att designa undervisningen utifrån elevernas behov.
Du har en vilja att utvecklas i arbetet och kommer att vara aktiv i skolans kollegiala lärande. Du är flexibel, ser samarbete som viktigt och är lösningsfokuserad. Meriterade är kunskaper inom specialpedagogik.
Om behörig lärare saknas som sökande kan obehörig bli aktuell för visstidsanställning. Då gäller krav på gymnasieexamen.
Under rekryteringsprocessen ska du i enlighet med bestämmelser i Skollagen (2010:800) kunna visa upp utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Ansökan görs via polisen.se
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
