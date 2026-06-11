Lärare i årskurs 4-6, Håsta skola
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen / Grundskollärarjobb / Hudiksvall Visa alla grundskollärarjobb i Hudiksvall
2026-06-11
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Håsta skola ligger i västra delen av Hudiksvall nära natur, skog och stadsmiljö och är en skola full av aktivitet och framåtanda. Personalen på skolan har en hög behörighet och arbetar motiverat och systematiskt med att utveckla såväl undervisning och lärande för alla elever, ett gott lärandeklimat som tillgängliga lärmiljöer. Med oss har vi ett flerårigt samarbete med forskare från Umeå Universitet kring Testbaserat Lärande som en del i vårt arbete med att skapa hållbart lärande för alla elever byggd på stor internationell forskning om hjärnan och minnet. Andra delar av vår undervisning lutar vi mot bland annat Genrepedagogik för språk och lärande och NTA - Natur och teknik för alla. Skolans förstelärare leder det systematiska kvalitetsarbete gällande ämnesutveckling med koppling till kommunens ämnesledarnätverk.
På skolan finns ett samlat elevhälsoteam bestående av speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska och rektor som tillsammans arbetar för att stödja elevernas lärande, hälsa och utveckling.
Vi är ett härligt kollegium som samarbetar, provar nya vägar och håller hög kvalitet i verksamhetens alla delar!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonseringstidens slut.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som har examen och är legitimerad lärare 4-6 med behörighet i matematik, NO och teknik. Du är förtrogen med läroplanen och trygg i din roll och med de arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. Du är kommunikativ och har god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du tar tillsammans med övriga kollegor ett gemensamt helhetsansvar för verksamheten samt medverkar till trivsel och samhörighet. Du arbetar strategiskt och strukturerat för hög måluppfyllelse, trygghet och studiero.
Varje elev ska hos oss få känna sig unik, få ta ansvar över sitt eget lärande, skolans miljö samt våra gemensamma saker. Vår utgångspunkt är alltid elevers styrkor och förmågor.
Vi arbetar för att alla elever ska känna trygghet och att alla barn är allas ansvar. Hos oss står trygghetsfrågorna i fokus och vi skapar goda relationer där vi jobbar för att varje elev känner sig sedd, trygg och bekräftad av de vuxna på skolan. Vi vuxna är och ska vara goda förebilder för våra elever.
I arbetet ingår planering, genomförande och utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer. Du är med skapar miljöer för att främja elevernas kommunikation, nyfikenhet och aktivitet inom olika områden. Utomhusaktiviteter och rörelse är en viktig del av vår verksamhet. Du planerar och ansvarar för rastaktiviteter. Tillsammans med dina kollegor medverkar du till att skapa en skola där alla känner sig trygga och sedda som elever, vårdnadshavare och personal.Profil
Du ska vara legitimerad lärare för årskurs 4-6 i ämnena matematik, NO, teknik och engelska och ha en stark vilja att utveckla dig själv och andra. Vi fäster stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: hudiksvall.se/flyttbidrag
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls Kommun
(org.nr 212000-2379), https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Lediga-jobb.html
Västra vägen 2A (visa karta
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824 40 HUDIKSVALL Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen Kontakt
Ida Viberg ida.viberg@hudiksvall.se +4665029770 Jobbnummer
9960216