Lärare i årskurs 2 till Skee skola
2026-04-20
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Skee skola är en låg- och mellanstadieskola med drygt 165 elever och ca 25 personal. Skolan är belägen i utkanten av centralorten Strömstad i ett naturskönt område med närheten till skogen. Hos oss genomsyras verksamheten av en gemensam elevsyn - alla elever är allas ansvar. Vi värdesätter goda relationer, trygghet och studiero som grund för lärande. Du möts av engagerade kollegor, ett öppet klimat och korta beslutsvägar. Vi söker dig som vill vara med och utveckla undervisningen och bidra till att våra elever når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Publiceringsdatum 2026-04-20
Höstterminen 2026 går en av våra lärare på föräldraledighet och därför söker vi en vikarie till våra härliga tvåor. Du möts av en nyfiken och positiv elevgrupp samt ett arbetslag som stöttar, delar med sig och samarbetar.
Tjänsten är ett föräldravikariat med start den 11 augusti 2026 och löper hela läsåret - med eventuell möjlighet till förlängning.
I din roll som lärare kommer du att ha ett delat mentorskap i årskurs 2. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån läroplanens mål och elevernas behov.
Du arbetar systematiskt med att planera, följa upp och utveckla undervisningen utifrån elevernas förutsättningar. Samarbete är en central del av uppdraget. Du arbetar nära den andra mentorn i årskurs 2, arbetslaget för årskurs 1-3 samt tillsammans med övrig personal på skolan.
VI-känslan på skolan är ett viktigt signum och bidrar till en god arbetsmiljö för både elever och personal.Kvalifikationer
Du är utbildad lärare med legitimation för att undervisa i årskurs 1-3. Vi ser gärna att du har bred behörighet, särskilt i svenska, samt goda kunskaper i elevers tidiga läs- och skrivinlärning och matematik.
Du har goda digitala kunskaper och är van vid att arbeta i olika system.
Du är en trygg och tydlig pedagogisk ledare med god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Ditt bemötande är öppet, inkluderande och bidrar till att skapa en positiv miljö omkring dig.
Som person är du flexibel, ansvarstagande och lösningsfokuserad. Du anpassar din undervisning efter elevernas behov och ger dem den ledning och stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Du trivs också med att bedriva undervisning i utemiljö
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319989/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Strömstads kommun
452 60 STRÖMSTAD
Strömstads kommun, Skee skola
