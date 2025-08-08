Lärare i anpassad skola till Albäcksskolan
2025-08-08
På Albäcksskolan skapar vi tillsammans drömmar om framtiden. På vår skola är det viktigt att eleverna får möjlighet att känna tilltro till sin förmåga samt att kunna fungera väl tillsammans med varandra och det omgivande samhället. För att nå dessa värden försöker vi leva efter mottot Ha kul på vägen. Vi vill att varje dag ska skapa känslan av lust att lära för livet med fokus på motivation och meningsfullhet.
Albäcksskolan är en 7-9 skola i centrala Hultsfred. På skolan finns ca 350 elever som tillsammans med personalen är uppdelade i arbetslag. Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Albäcksskolans vision är att vara en skola som arbetar kooperativt för att öka elevernas känsla av meningsfullhet. En skola där vi arbetar tillsammans och lär av varandra, både elever och pedagoger. Viktiga pusselbitar för att nå detta är att ständigt utveckla undervisningen med hjälp av beprövade metoder såsom ett kooperativt lärande, differentiering, språkutvecklande arbetssätt samt att även utveckla den digitala kompetensen.
Till Albäcksskolan söker vi nu dig, speciallärare med inriktning utvecklingsstörning, som vill vara med och bidra till elevernas lärande och utveckling. Du har en drivkraft att ständigt utveckla din undervisning för att möta elevgrupperna på bästa sätt. På Albäcksskolan ingår du som pedagog i ett arbetslag samt i en ämnesgrupp med övriga lärare i anpassad skola. De grupperna utgör grunden för ett kollegialt lärande med fokus på elevernas utveckling. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning tillsammans med kollegor. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i anpassad grundskola.
Din undervisning präglas av ett elevperspektiv där du arbetar språk- och kunskapsutvecklande, kooperativt och digitalt. Du gör medvetna val för att höja elevernas motivation och känsla av meningsfullhet. Du ser det kollegiala lärandet och goda relationer som en framgångsfaktor för att lyckas i ditt uppdrag.
ÖVRIGT
Urvalsarbetet och Intervjuer sker löpande under ansökningstiden så vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt!
Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen http://www.polisen.se
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Hultsfreds kommun genomför bakrundskontroller.
