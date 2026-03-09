Lärare i anpassad grundskola Ungärde skola
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!
Ungärde skola söker en legitimerad lärare för årskurserna 4-9 till vår anpassade grundskola. Vi söker dig som brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för elever inom anpassad grundskola att utvecklas, lära och lyckas.
Dina arbetsuppgifter är att:
* Ansvara för undervisningen i vår anpassade grundskola.
* Planera, genomföra och följa upp undervisning anpassad efter elevernas individuella behov, förmågor och förutsättningar.
* Arbeta utifrån styrdokumenten för anpassad grundskola (Lgr22).
* Skapa tydliga, strukturerade och förutsägbara lärmiljöer.
* Samarbeta nära med elevassistent, specialpedagog, vårdnadshavare och övriga kollegor.
* Bidra till ett tryggt, positivt och inkluderande klimat där eleverna står i centrum.
* Arbeta med pedagogisk dokumentation samt utveckla rutiner och arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i anpassad grundskola, eller lärare med behörighet att undervisa årskurserna 4-9 .
* Har erfarenhet av eller stort intresse för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
* Har god förmåga att anpassa undervisning, skapa trygghet och möta elever på deras nivå.
* Är relationsskapande, strukturerad och har god samarbetsförmåga.
* Arbetar lösningsfokuserat och professionellt i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare.
ÖVRIGT
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt.
Tjänsterna tillsätts om erforderliga politiska beslut fattas.
Denna tjänst innefattar registerutdrag. Ersättning
