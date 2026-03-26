Lärare i anpassad grundskola med försteläraruppdrag
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
med uppdrag att bygga broar, stärka samverkan mellan skolformer och utveckla inkluderande lärmiljöer
Vi söker dig som vill vara med och forma något nytt. I våra helt nyrenoverade lokaler samlas anpassad grundskola och grundskola under samma tak med en gemensam ambition om att skapa trygga, tillgängliga och inkluderande lärmiljöer för alla elever. Nu söker vi en samordnande lärare som blir den viktiga länken mellan skolformerna och som samtidigt undervisar i anpassad grundskola.
Som samordnare får du en central roll i att:
* bygga strukturer för samverkan mellan skolformerna
* utveckla arbetssätt som främjar inkludering och delaktighet
* vara ett stöd för arbetslag i frågor som rör anpassningar, tillgänglighet och elevstöd
* bidra till att skapa en gemensam kultur där elever och personal möts, lär och utvecklas tillsammans
Uppdraget kombineras med undervisning i anpassad grundskola, där du tillsammans med kollegor skapar en trygg, tydlig och stimulerande undervisning för elever med olika behov.
Observera att tjänsten innebär en tillsvidareanställning som lärare, F-6. I tjänsten ingår ett tidsbegränsat uppdrag som förstelärare med tillhörande lönetillägg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
* legitimerad lärare med ämnesbehörighet
* har erfarenhet av och brinner för undervisning i anpassad grundskola
* trygg i att leda processer och driva utvecklingsarbete
* relationsskapande, strukturerad och lösningsfokuserad
* engagerad i att skapa inkluderande lärmiljöer och goda samarbeten
* Förstelärare med fokus på samverkan
Försteläraruppdraget är tidsbestämt med inriktning mot samverkan, inkludering eller skolutveckling. Rollen ger goda möjligheter att kombinera pedagogiskt ledarskap med konkret utvecklingsarbete nära elever och personal.
Vi erbjuder
* en unik möjlighet att vara med från start och forma en verksamhet där två skolformer möts
* moderna lokaler anpassade för flexibilitet, trygghet och tillgänglighet
* engagerade kollegor och en ledning som värdesätter samarbete, mod och nytänkande
* tid och utrymme för utvecklingsarbete
* en arbetsplats där vi tror på kraften i gemensamt ansvar och gemensam riktning
Vill du vara med och bygga broar som gör skillnad på riktigt? Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315313".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skurups kommun
(org.nr 212000-1082) Arbetsplats
Skurups kommun, Anpassad grundskola Kontakt
Rektor
Johanna Lindgren 0411-53 62 23
9821917