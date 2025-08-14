Lärare i animation till NTI Gymnasiet Borlänge
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.
Läs mer om våra skolor på www.ntigymnasiet.se.
Det här erbjuder vi dig
Som lärare hos oss kommer du att undervisa i ämnet animation i kurserna animation 1 och 2 vid vårt estetiska program. Du har stor möjlighet att påverka och utveckla din egen undervisning och genom kollegialt lärande och arbete i lärteam bidra till hela skolans utveckling.
Som medarbetare hos oss blir du en del av en väl fungerande personalgrupp som kännetecknas av arbetsglädje, kreativitet och professionalitet.
Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Det här söker vi
Vi är en skola som är intresserad av digital teknik - delar du samma intresse som oss så tror vi att vi kan skapa riktigt bra undervisning tillsammans.
Vi söker dig som är behörig lärare i animation och webbutveckling. Vi ser gärna att du har kunskap i program så som Maya, After effects, Blender och Animate för undervisning i animation. Våra elever har tillgång till Adobes programvaror och kan även certifiera sig i dessa.
Du ska bedriva undervisning av hög kvalitet och är bra på att fånga eleverna med din undervisning. Du har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera elever till lärande utifrån deras olika behov och kan variera din undervisning. Vidare har du lätt att skapa förtroende med elever och är van att ha föräldrakontakter. Du är nyfiken på att fortsätta att vara med att utveckla programmet. Du gillar samarbeten med kollegor och trivs med att ta eget ansvar. Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper, strävar efter att alltid utveckla din undervisning och delta i det kollegiala lärandet.Publiceringsdatum2025-08-14Övrig information
Tjänsten är på cirka 20 %.
Startdatum är 18 augusti 2025 eller utifrån överenskommelse. Placeringsort är Borlänge. Tjänsten är en visstidsanställning till och med 18 juni.
Har du frågor, kontakta gärna rektor Anna-Lena Björklund, anna-lena.bjorklund@ntig.se
.
Intervjuer pågår fortlöpande så vänta inte med din ansökan! Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
