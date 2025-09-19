Lärare i åk F-3, Sånghusvallens skola
2025-09-19
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
Vill du vara med och forma framtiden för våra yngsta elever? Sånghusvallens grundskola i Krokom söker en legitimerad lärare för årskurserna F-3.
Välkommen till oss!
Sånghusvallens grundskola F-6 ligger vackert precis vid kommungränsen i Ås och ingår i Ås skolområde. Skolan med sina cirka 200 elever byggdes 2012 och är en unik skola på flera sätt. Vi har en fantastiskt fin rastyta som bjuder in till lek och äventyr.
Vi är en skola där samarbete, värdegrundsarbete och höga förväntningar går hand i hand. Här finns engagerade kollegor, två fritidsavdelningar och ett elevhälsoteam som arbetar nära undervisningen. Vi har tydliga rutiner, arbetar med PAX i de yngre åldrarna och lägger stor vikt vid en trygg och stimulerande lärmiljö. Vår vision är "Den genuina skolan med det stora hjärtat, som ger kunskap, trygghet och framtidstro".
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som lärare på Sånghusvallens skola
På Sånghusvallen möter du en vardag fylld av nyfikenhet, skratt och lärande. Våra elever är olika och lär på många sätt - det gör att varje dag blir unik. Du får direkt återkoppling på ditt arbete i form av spontana leenden och engagerade diskussioner i klassrummet.
Som lärare i F-3 arbetar du med att leda elevernas lärande utifrån de kommunala och nationella målen men också att inspirera och motivera eleverna till att själva söka kunskap. Du stöttar dem i deras personliga utveckling och skapar trygghet och framtidstro - precis som vår vision beskriver.
Du samarbetar i arbetslag där planering och kollegialt lärande är en självklar del. I tjänsten ingår nära samarbete kring planering, undervisning och uppföljning tillsammans med din närmsta kollega samt i arbetslaget. Du är med och uppmärksammar behov, bidrar till att utveckla undervisningen och driver verksamheten framåt tillsammans med kollegorna.
Här finns stor frihet att använda din erfarenhet och kreativitet för att hitta nya arbetssätt och göra skoldagen meningsfull för varje elev.
Din kompetens
Krav för tjänsten:
• Legitimerad lärare med behörighet för F-3.
• God kännedom om skolans styrdokument och förmåga att omsätta dem i praktiken.
• Positiv och lösningsfokuserad ledare som ser arbetslaget som en resurs.
Meriterande:
• Erfarenhet av lågaffektivt bemötande och pedagogiskt utvecklingsarbete.
• Erfarenhet av samverkan med elevhälsan och tvärprofessionella team.
• Empatisk förmåga, där du kan förstå elevernas behov och möta dem där de befinner sig samt lyssna, uppmuntra och utmana dem att utvecklas vidare.
• PAX-utbildning.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde 2025-12-01, eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2025-10-24
Sista ansökningsdag är 2025-10-24
Hälsning från din blivande chef
Hos oss får du arbeta i ett varmt och välkomnande kollegium där vi tror på förbättringsarbete som gynnar både elever och personal. Tillsammans skapar vi en tillvaro i skolan där vi alla känner att trygghet, lärande och framtidstro står i centrum.
- Magnus Hübinette, rektor
Kontaktperson för tjänsten
Magnus Hübinette, rektor
0640-172 04magnus.hubinette@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
Individuell och differentierad
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Detta är ett heltidsjobb.
Krokoms kommun
Rektor
Magnus Hübinette magnus.hubinette@krokom.se magnus.hubinette@krokom.se Jobbnummer
9517205