Lärare i åk 4-6 till Kumlaby skola
2025-09-11
Är du en behörig lärare som brinner för att undervisa och skapa en trygg och god lärmiljö för våra elever? Vill du vara med och forma dagens unga i en stimulerande skolmiljö? Till Kumlaby skola F-6 söker vi nu en behörig och engagerad kollega som vill vara med och driva vår verksamhet framåt.
Kumlaby skola är belägen i den södra delen av Kumla. I närheten av skolan finns fina utemiljöer med många möjligheter till olika aktiviteter. På Kumlaby F-6 finns två parallella klasser per årskurs med totalt 266 elever fördelat på två arbetslag. Vi delar idag lokaler med Kumlaby skola 7-9 samt Kumlaby Anpassad grundskola.
Skolans mål är att vara en utvecklande mötesplats för alla människor, kunskapsmässigt, kulturellt och socialt - en skola för alla. Vi erbjuder en verksamhet där vi skapar goda förutsättningar för ett livslångt lärande och där alla elever får lära sig att samarbeta, ta initiativ och att visa hänsyn och respekt för allas lika värde.
Skolorna har ett elevhälsoteam som, utöver de lagstadgade professionerna, också består av en skolnärvarocoach och en skolsocionom. Ledningen består av rektor och biträdande rektor som tillsammans med personalen arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet för en ökad måluppfyllelse och en god lärmiljö - alltid med elevernas bästa i fokus.
Vi har tre förstelärare som driver utvecklingsarbetet, i år fokuserar vi på språkfrämjande arbete.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår undervisning, rastvärd, mentorskap och andra förekommande uppgifter. Som pedagog i vår verksamhet har du ett nära samarbete med övriga lärare, personal i fritidshem, elevhälsans olika professioner, ledning samt vårdnadshavare vid behov för att tillsammans skapa en god och trygg lärmiljö för eleverna.
Samarbete, professionalitet och elevfokus är viktiga ledord i vår verksamhet.Kvalifikationer
Du ska ha:
* lärarlegitimation med behörighet för undervisning i åk 4-6
* erfarenhet av Npf
Vi söker dig som är utbildad pedagog, som har ett genuint intresse för undervisning och som alltid har elevernas bästa i fokus. Som person är du lugn, trygg och stabil och är tydlig i din kommunikation med både elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har en god samarbetsförmåga, du lyssnar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi tror att du är bra på att skapa goda relationer, du kan underhålla dessa över tid och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun
Rektor Kumlaby skola F-6
