Lärare i åk 4-6 till Hällingsjö skola
Din arbetsplats
Hällingsjö skola är en liten skola med stor trivsel och god arbetsro i klassrummen. Skolan är enparallellig med ca 145 elever i årskurserna F-6. Hällingsjö skola ligger i östra delen av kommunen, nära Gingsjön. Det är lätt att ta sig ut i naturen och pedagogerna utnyttjar ofta möjligheten att vara utomhus tillsammans med eleverna. Det är gångavstånd till sjön där man kan bada på sommaren och åka skridskor på vintern. Det är enkelt att pendla med Västtrafik mellan Göteborg och Hällingsjö. Vi har hög andel behöriga lärare både på skolan och fritidshemmet. Personalomsättningen är låg. Småskaligheten gör att alla vuxna är välbekanta för eleverna. Vi är en skola där alla barn är allas ansvar-på riktigt!
Skolan har under flera år arbetat med PAX under skoltid och från detta läsår kopplar vi även på fritidshemmet på allvar i att använda PAX under elevens hela skoldag. Läs mer om PAX här: Information om modellen PAX - PAX i skolan Ett annat prioriterat område i skolan det här läsåret är skrivutveckling.
Ditt uppdrag
Du kommer att ingå i ett engagerat arbetslag med behöriga lärare som har ett nära samarbete kollegor emellan. Du kommer att vara både resurs i åk 4-6 och undervisningsansvarig lärare i NO, TK, SV och ENG. Fördelningen är ungefär 50-50 resurs och undervisningsansvarig. Du kommer också att vara ansvarig för skolans extra studietid.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som är behörig lärare 4-6 och/eller har mångårig erfarenhet av undervisning i åk 4-6 i NO, TK, SV och ENG.
Det är meriterande om du har erfarenhet av betygsättning.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som vill ingå i ett engagerat team där vi jobbar aktivt med att få varje elev att utvecklas så mycket som möjligt - både kunskapsmässigt och socialt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för att just du ska passa in och trivas i vårt team. Du behöver vara en flexibel lagspelare som tycker om att samarbeta. På en liten enhet behöver vi alla hjälpas åt. Du behöver även vara ansvarstagande och trygg i ditt ledarskap.
Vad vi erbjuder dig
• Härryda kommun erbjuder dig bl.a friskvårdsbidrag · Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
