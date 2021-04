Lärare Hem- och konsumentkunskap och eventuellt annat ämne, 7-9 - Borlänge kommun, Maserskolan - Grundskolelärarjobb i Borlänge

Borlänge kommun, Maserskolan / Grundskolelärarjobb / Borlänge2021-04-06Maserskolan är en 7-9-skola i Borlänge kommun. Vår skola har, utifrån Quadricepsstiftelsens och Lorraine Monroes tankar om skolutveckling, utarbetat en egen arbetsmodell benämnd Masermodellen. Masermodellen består av två grenar, en lektionsmodell och en värdegrundsdel. Vår gemensamma lektionsmodell har ett klart pedagogiskt syfte och bidrar till att skapa en trygg och utvecklande lärandemiljö där det tydligt framgår vad målet med varje lektion är samt vilka förmågor som lektionen ämnar utveckla. Masermodellens värdegrundsdel handlar om att genom ett lågaffektivt bemötande skapa relationer till alla på skolan, såväl elever som kollegor. I Masermodellens utvecklingsarbete vi kallar "Tyck om" är målet att elevsynen i allt från samtalsmodeller och handlingsplaner till lektionsplaneringar och examinationer ska bygga på att vi tycker om, tror och litar på våra elever.Skolan har horisontella arbetslag - ett arbetslag för åk 7, ett för åk 8 och ett för åk 9 samt ett elevhälsaarbetslag där speciallärare, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, skolbibliotekarie, fältfritidsledare och skolvärdar ingår. På Maserskolan finns även en läraradministratör som arbetar för att underlätta för ämneslärare och mentorer då det kommer till administrativa delar av exempelvis utvecklingssamtal.För oss är hälsa viktigt, både fysisk och psykisk. På skolan finns även klasser med idrottsinriktningar i årskurs 7-9. Under en av elevernas idrottstimmar tränar de fotboll eller handboll. På skolan finns vidare ett engagerat Trygghetsteam som arbetar för att skapa en bra psykosocial arbetsmiljö. Detta görs bland annat genom samarbete med ungdomsmottagningen, Tjejjouren Dalia och Rädda Barnen. I kommunen tillämpar vi rökfri arbetstid.Självklart lockar vår värdegrund dig!Jag finns här för BorlängebonJag gillar utmaningarJag möter varje människa med öppenhet2021-04-06Vi söker dig som tillsammans med personal, skolledning och elever vill driva och utveckla undervisningen i hem- och konsumentkunskap och eventuellt annat ämne. I tjänsten ingår förutom ämnesundervisning, även arbete i ämnes- och arbetslag och mentorskap.Legitimerad lärare i Hem- och konsumentkunskap och eventuellt annat ämne.I övrigt ser vi det som meriterande att du har erfarenheter av att arbeta med ungdomar som är flerspråkiga.Som vi skrivit tidigare är arbetet med värdegrunden viktigt för oss på Maserskolan och för oss i Borlänge kommun. Därför ser vi gärna att du har erfarenhet att skapa goda relationer med såväl ungdomar som andra vuxna även utanför skolverksamheten. Det är även meriterande om du har utbildning i eller erfarenhet av att arbeta utifrån tanken om lågaffektivt bemötande och att du är empatiskt nyfiken.ÖVRIGTFör den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.Välkommen med din ansökan!ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-11 Tjänsten tillsättes under förutsättning att erforderliga beslut fattas.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-20Borlänge kommun, Maserskolan5673527