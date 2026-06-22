Lärare hem- och konsumentkunskap och annat ämne sökes till Aroseniusskolan
Ale kommun / Grundskollärarjobb / Ale Visa alla grundskollärarjobb i Ale
2026-06-22
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Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Lärare i hem- och konsumentkunskap i kombination med annat ämne
På Aroseniusskolan söker vi nu dig som vill vara med och skapa en skola där rörelse, motivation och lärande går hand i hand.
Vi letar efter en engagerad lärare i hem- och konsumentkunskap i kombination med ett annat ämne, som vill arbeta i en verksamhet där vi tar ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling, både kunskapsmässigt och som människor.
Här får du inte bara ett arbete. Du får möjlighet att påverka, utveckla och bidra i en skola som är i rörelse framåt.
Om rollen
Som lärare hos oss är du en viktig del i elevernas vardag. Du ansvarar för undervisning i hem- och konsumentkunskap i kombination med ett annat ämne. Genom en inspirerande och strukturerad undervisning utvecklar du elevernas kunskaper om mat, hälsa, privatekonomi och hållbar livsstil samt ger dem viktiga verktyg för framtiden.
Genom ditt andra ämne bidrar du också till elevernas kunskapsutveckling i klassrummet.
Du undervisar i årskurs 7-9 och arbetar nära kollegor i både arbetslag och ämneslag. Tillsammans skapar vi en undervisning som engagerar, utmanar och når fler elever.
Vi tror på variation, tydligt ledarskap och goda relationer som grund för lärande.
Därför ska du välja Aroseniusskolan
Engagerade och kompetenta kollegor
En skola där vi gör saker tillsammans, inte var för sig
Möjlighet att påverka och utveckla undervisningen
Elever som vill och behöver dig och din kompetens
Vi vet att en bra lärare gör skillnad och vi ger dig förutsättningar att vara just det.
Vi söker dig som;
är legitimerad lärare i hem- och konsumentkunskap i kombination med ett annat ämne
har ett tydligt och tryggt ledarskap i klassrummet
bygger relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare
tror på struktur, tydlighet och höga förväntningar
vill utvecklas tillsammans med andra
Du är en lagspelare men också en professionell vuxen som tar ansvar, driver ditt arbete framåt och bidrar till helheten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställning
Tillsvidareanställning från 2026-08-12 eller enligt överenskommelse
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för omplacering av övertalig personal eller annan medarbetare med företrädesrätt enligt gällande regelverk.Publiceringsdatum2026-06-22Övrig information
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år). Ansökningsblanketten hittar du här: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Välkommen till en skola där det händer saker!
Vi bygger inte bara schema, vi bygger en verksamhet.
Och vi gör det tillsammans.
Vill du vara med? Skicka in din ansökan redan idag!
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra och erbjuder där det är möjligt flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt förmånliga kollektivavtal. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Tillsammans skapar vi möjligheter, här finns en plats för alla och vi har nära till varandra.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale Kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
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449 31 NÖDINGE Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Magnus Warberg magnus.warberg@ale.se +46703075995 Jobbnummer
9973637