Lärare gymnasiet Företagsekonomi & Ledarskap 60 %

Om Spira Teoretiska Gymnasium Stora Essingen och Eruditia
Spira Teoretiska Gymnasium är en dynamisk gymnasieskola belägen i nyrenoverade lokaler på vackra Stora Essingen, med enkel tillgång via tvärbanan och en inspirerande utsikt över Essingefjärden. Som en del av den växande och värderingsstyrda organisationen Eruditia, präglas vår skola av en stark vision: att skapa optimala förutsättningar för både elever och medarbetare att nå sin fulla potential. Hos oss möts du av ett engagerat kollegium på cirka 55 medarbetare som varje dag arbetar tillsammans för att ge våra cirka 750 elever de bästa möjligheterna att lyckas.
Inför hösten 2025 tog vi ytterligare steg mot framtiden genom att implementera Elmemodellen, som fokuserar på inkludering, ökad studiero och trygghet, samt satsar på det moderna klassrummet där pedagogiken anpassas efter elevernas behov.
Nu söker vi dig som är passionerad inom både företagsekonomi och ledarskap och vill dela med dig av din kunskap till våra gymnasieelever i en tjänst omfattande 60%!
Vad innebär rollen som gymnasielärare hos oss?
I rollen som gymnasielärare hos oss kommer du att ansvara för att skapa en engagerande och lärorik undervisning i både matematik och natur. Du kommer att:
Planera och genomföra undervisning i enlighet med gällande läroplaner.
Inspirera och motivera eleverna att utveckla sitt intresse och sina kunskaper inom båda ämnesområdena.
Anpassa undervisningen efter elevernas olika behov och inlärningsstilar, med stöd av Elmemodellens principer om inkludering och likvärdighet.
Skapa en trygg och stimulerande lärmiljö som främjar studiero och nyfikenhet.
Utveckla och använda varierande undervisningsmetoder, inklusive digitala verktyg och praktiska övningar, för att göra lärandet levande och relevant.
Samarbeta med kollegor inom och utanför dina ämnesområden för att skapa en helhetlig och kvalitativ utbildning.
Följa upp och bedöma elevernas kunskapsutveckling och ge konstruktiv återkoppling.
Bidra aktivt till skolans utvecklingsarbete och vara delaktig i kollegiala diskussioner.
Vi söker dig som:
Har en relevant lärarexamen med behörighet att undervisa i både företagsekonomi och ledarskap på gymnasiet.
Har en djup kunskap och ett genuint intresse för båda ämnesområdena.
Är en engagerad och entusiasmerande pedagog som kan skapa intresse och förståelse för ämnena.
Har förmåga att variera din undervisning och skapa en balans mellan teoretiska kunskaper och praktiska tillämpningar.
Är kommunikativ och relationsskapande och har lätt för att bygga positiva relationer med elever och kollegor.
Är flexibel och kan organisera ditt arbete inom ramen för tjänsten.
Är öppen för att arbeta med nya pedagogiska metoder och digitala verktyg i undervisningen.
Delar vår tro på att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och vill bidra till en positiv och inkluderande skolmiljö.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av att arbeta med ämnesövergripande projekt.
Kunskap om hur företagsekonomi och ledarskap kan användas i samma sammanhang och vice versa.
Erfarenhet av att använda formativ bedömning i undervisningen.
Vad erbjuder vi dig?
En möjlighet att undervisa i två spännande och viktiga ämnen på en modern och välutrustad skola.
En arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor och en positiv arbetsmiljö.
Möjlighet till professionell utveckling och att vara del av en växande organisation med framåtanda.
En vacker arbetsmiljö med nyrenoverade lokaler och utsikt över Essingefjärden, med goda kommunikationer.
Möjligheten att arbeta utifrån Elmemodellens värderingar om inkludering, studiero och trygghet.
En stöttande skolledning och korta beslutsvägar.
Konkurrenskraftiga villkor och förmåner.
Är du den vi söker?
Skicka in din ansökan bestående av CV och personligt brev så snart som möjligt, dock senast den siste november**.** Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Rektor Annika Moreno, annika.moreno@spiragy.se
Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna dig till vårt team av engagerade lärare på Spira Teoretiska Gymnasium Stora Essingen!
