Lärare grundskolans tidigare år, Vidhögeskolan
2025-11-14
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Vidhögeskolan är en F-9 skola med cirka 570 elever och 85 personal. Skolan är belägen i kommunens norra del, mitt i samhället Veddige med goda kommunikationer både till Varberg och kranskommunerna.
Vårt upptagningsområde sträcker sig över ett stort geografiskt område och vi tar emot elever från Deromeskolan i årskurs 4. Alla klasser har hemklassrum med tillhörande grupprum och det finns väl utrustade specialsalar för de praktisk/estetiska ämnena. Vi har även Flex-verksamheter på skolan. Det finns även goda möjligheter inom ämnet idrott då vi har tillgång till olika idrottshallar och nära till ishall samt en utemiljö som främjar rörelse.
På vår skola tycker vi att det är viktigt med trygghet och trivsel både för elever och personal och eleverna på skolan har tillgång till elevhälsans personal alla dagar i veckan. Utvecklingsarbeten som prioriterats och pågår på skolan är bland annat hälsa och mående samt ledning och stimulans. Kom och bli en del av oss här på Vidhögeskolan och var en del av vårt fortsätta arbete med att skapa en skola där varje elevs lärande, utveckling och mående står i fokus!Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att du:
* Vikarierar i olika stadier och klasser, från förskoleklass upp till åk 9.
* Arbetar med elever i klass, mindre grupper eller enskilt efter behov.
* Använder andras planeringar eller planerar själv, vid behov, och genomför samt följer upp din undervisning.
* Samarbetar med kollegor och elevhälsa.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för undervisning och har erfarenhet av pedagogiskt arbete i skolan.
Vidare har du:
* Kunskap och erfarenhet av att möta elever med NPF.
* Kunskap kring tydliggörande pedagogik.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289742". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Anna Hedström 0722-48 80 18 Jobbnummer
9604507