Lärare grundskolans tidigare år, Mariedalsskolan
2025-08-15
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
På Mariedalsskolan finns fyra parallella årskurser F-3 samt sex fritidshem, fördelade på årskurs F-1 samt årskurs 2 och årskurs 3.
Hos oss arbetar du i ett gott arbetslag med kunniga och utbildade pedagoger. Vi arbetar med ett språkutvecklande och kunskapsutvecklande arbetssätt.
Vi är en skola med mångkulturellt upptagningsområde, vilket gör att vi även arbetar med tydliggörande pedagogik.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Du kommer ingå och arbeta i arbetslag årskurs 1 tillsammans med fyra andra utbildade lärare. Du kommer tjänstgöra i alla tre klasser.
I ditt pedagogiska ledarskap har du förmåga att strukturera ditt arbete, är lyhörd för elevers kunskapsutveckling och behov av stöd, samt ser vikten av att arbeta kollegialt för gemensamma mål och visioner i fritidshemmets och skolans utvecklings- och förbättringsarbete. Du prövar och omprövar metoder, reflekterar över ditt uppdrag utifrån vetenskaplig grund och förståelse för beprövad erfarenhet, samt har ett inkluderande arbetssätt för att möta alla elever och ge lika förutsättningar för kunskap och lärande.
Ditt förhållningssätt är att möta, stödja och utmana eleverna i deras utveckling, och du arbetar med en inkluderande elevsyn. Du arbetar med elevinflytande som en grund i planeringen av verksamheten.
Tidsbegränsad tjänst 250825-251219.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för undervisning F-3.
Som lärare är du engagerad och har ett formativt förhållningssätt med förmåga att skapa motiverande och aktiverande undervisning. Din undervisning vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund med ett utforskande förhållningssätt.
Du trivs i samarbete med kollegor och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten genom att tillsammans planera och följa upp undervisningen. Du har en god struktur i ditt arbete och kan anpassa undervisningen utifrån elevernas behov och skolans mål. Tillsammans har vi ansvar att skapa en hållbar arbetsmiljö där både elever och personal mår bra, kan växa och utvecklas.
Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
