Lärare grundskolans tidigare år, Kung-Karl skola
2025-09-15
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Kung Karl-skolan är belägen i Kungsäter, cirka 3,5 mil nordost om Varberg. Det är en F6-skola med ungefär 80 elever och ett integrerat fritidshem, omgivna av en vidsträckt och naturskön miljö. Tillsammans utgör de den pittoreska byns hjärta.
Efter avslutad årskurs 6 fortsätter eleverna sin utbildning på Lindbergs skola för årskurs 7-9. Våra elever uppskattar en varierad undervisning och vill ha möjlighet att påverka hur de presenterar sina kunskaper. Detta är något som höstens arbete i kollegiet kommer att fokusera på.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i engelska och svenska i årskurs 4-6.
Att motivera och inspirera elever är din största drivkraft. Tillsammans med dina kollegor formar du ett relationellt ledarskap där undervisningens kvalitet står i fokus. Vi skapar bästa möjliga möte för lärande.
Som lärare hos oss på Varbergs kommun har du en central roll i att skapa en trygg, utvecklande och motiverande miljö för eleverna. Genom att planera, genomföra och följa upp din varierade undervisning ger du eleverna möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.
Tillsammans med dina kollegor planerar du och följer upp undervisningen baserat på dina val av pedagogiska och didaktiska strategier och metoder, anpassade efter elevernas behov och förutsättningar, samt vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande.
Kompetensutveckling utifrån skolans behov är för oss en självklarhet, likaså en organisation för planering och utvärdering av undervisningen. Vi förväntar oss att du ser ditt uppdrag som en möjlighet till personlig och professionell utveckling ? en viktig och utmanande roll där du tar ansvar för att vara en bra förebild och känner verklig stolthet över ditt arbete.
Som medarbetare i Varbergs kommun har du även tillgång till förmåner som rabatterat pendelkort, friskvårdsbidrag, personalförening och möjlighet till förmånscykel.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i engelska och svenska i årskurs 4-6.
Som lärare är du engagerad och har ett formativt förhållningssätt med förmåga att skapa motiverande och aktiverande undervisning. Din undervisning vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund med ett utforskande förhållningssätt.
Du trivs i samarbete med kollegor och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten genom att tillsammans planera och följa upp undervisningen. Du har en god struktur i ditt arbete och kan anpassa undervisningen utifrån elevernas behov och skolans mål. Tillsammans har vi ansvar att skapa en hållbar arbetsmiljö där både elever och personal mår bra, kan växa och utvecklas.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
