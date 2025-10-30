Lärare grundskolans senare år, Vidhögeskolan
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda.
Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
En plats där visionen blir till verklighet är Vidhögeskolan, en F-9 skola med cirka 570 elever och 85 personal. Skolan är belägen i kommunens norra del, mitt i samhället Veddige med goda kommunikationer både till Varberg och kranskommunerna.
Vårt upptagningsområde sträcker sig över ett stort geografiskt område och vi tar emot elever från Deromeskolan i årskurs 4. Alla klasser har hemklassrum med tillhörande grupprum och det finns väl utrustade specialsalar för de praktisk/estetiska ämnena. Vi har även Flex-verksamheter på skolan. Det finns även goda möjligheter inom ämnet idrott då vi har tillgång till olika idrottshallar och nära till ishall samt en utemiljö som främjar rörelse.
På vår skola tycker vi att det är viktigt med trygghet och trivsel både för elever och personal och eleverna på skolan har tillgång till elevhälsans personal alla dagar i veckan. Utvecklingsarbeten som prioriterats och pågår på skolan är bland annat hälsa och mående samt ledning och stimulans.
Kom och bli en del av oss här på Vidhögeskolan och var en del av vårt fortsätta arbete med att skapa en skola där varje elevs lärande, utveckling och mående står i fokus!
I arbetsuppgifterna ingår att du:
* Undervisar bland annat i NO. Meriterande om du även har teknik, matematik eller annat ämne i din behörighet.
* Förbereder, genomför och utvärderar din undervisning.
* Utgår från elevernas behov och arbetar med ledning och stimulans samt extra anpassningar i klassrummet.
* Har mentorselever och samarbetar med kollegor och vårdnadshavare.
* Har ett relationellt och tydligt ledarskap som grund.
Att motivera och inspirera elever är din största drivkraft. Tillsammans med dina kollegor formar du ett relationellt ledarskap där undervisningens kvalitet står i fokus. Vi skapar bästa möjliga möte för lärande.
Som lärare hos oss på Varbergs kommun har du en central roll i att skapa en trygg, utvecklande och motiverande miljö för eleverna. Genom att planera, genomföra och följa upp din varierade undervisning ger du eleverna möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.
Tillsammans med dina kollegor planerar du och följer upp undervisningen baserat på dina val av pedagogiska och didaktiska strategier och metoder, anpassade efter elevernas behov och förutsättningar, samt vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande.
Kompetensutveckling utifrån skolans behov är för oss en självklarhet, likaså en organisation för planering och utvärdering av undervisningen. Vi förväntar oss att du ser ditt uppdrag som en möjlighet till personlig och professionell utveckling en viktig och utmanande roll där du tar ansvar för att vara en bra förebild och känner verklig stolthet över ditt arbete.
Som medarbetare i Varbergs kommun har du även tillgång till förmåner som rabatterat pendelkort, friskvårdsbidrag, personalförening och möjlighet till förmånscykel.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen samt legitimation med behörighet att undervisa i olika ämnen i årskurs 7-9 i NO, teknik, matematik och/eller något mer ämne.
Vi vill även att du har kunskap och erfarenhet av att möta elever med NPF, samt kunskap kring tydliggörande pedagogik.
Som lärare är du engagerad och har ett formativt förhållningssätt med förmåga att skapa motiverande och aktiverande undervisning. Din undervisning vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund med ett utforskande förhållningssätt.
Du trivs i samarbete med kollegor och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten genom att tillsammans planera och följa upp undervisningen. Du har en god struktur i ditt arbete och kan anpassa undervisningen utifrån elevernas behov och skolans mål. Tillsammans har vi ansvar att skapa en hållbar arbetsmiljö där både elever och personal mår bra, kan växa och utvecklas.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!
