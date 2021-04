Lärare grundskolans senare år, Rolfstorps skola - Varbergs kommun, Team Öster - Grundskolelärarjobb i Varberg

Varbergs kommun, Team Öster / Grundskolelärarjobb / Varberg2021-04-15I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.Vill du växa med oss?Rolfstorps skola ligger naturskönt ca 15 km öster om Varberg. Verksamheten består av en enhet med åk F-3, ca 100 elever och en enhet med åk 4-9, ca 180 elever. Rolfstorps skola är en trivsam skola där "alla känner alla". Vi vill tillsammans utveckla undervisningen genom fortbildningsinsatser och kollegialt lärande i olika former för att på så sätt skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. I vår utvecklingsplan ligger fokus på våra lärmiljöer och på differentierad undervisning.Läs mer om förskole- och grundskoleförvaltningens verksamhet på Pedagog Varberg2021-04-15Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande.Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisningen bedrivs i demokratisk form och förbereder eleverna för vidare studier och yrkesval. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande. Din undervisning har ett tydligt språkutvecklande arbetssätt, vilket innebär att du gör strategiska val för kunskap och lärande. Du arbetar systematiskt med att förbättra undervisningskvalitén i en lärande organisation.I ditt pedagogiska ledarskap i klassrummet har du förmåga att strukturera ditt arbete och är lyhörd för elevers kunskapsutveckling och behov av stöd. Du ser värdet av att arbeta kollegialt för gemensamma mål och visioner i skolans utvecklings- och förbättringsarbete och prövar och omprövar metoder i din undervisning utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du formar en differentierad undervisning så att elever inom NPF möts av ett inkluderande arbetssätt och ges lika förutsättningar för kunskap och lärande. Som stöd för det arbetet har förskole- och grundskoleförvaltningen pågående flexteamsarbete för elever i behov av särskilt stöd på skolorna.Förskole- och grundskoleförvaltningen ger kommungemensamma kompetensutvecklande insatser under läsåren. Innehållet och formen för kompetensutvecklingsinsatserna tar utgångspunkt i förskole- och grundskoleförvaltningen verksamhetsplan, skolornas lokala utvecklingsplaner och identifierade behov som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet.Vi söker nu en legitimerad lärare i svenska och engelska till Rolfstorps skola 4-9. Du kommer att ingå i arbetslaget för åk 7-9 på Rolfstorps skola. I arbetslaget får du möjlighet till stöd och utveckling tillsammans med kompetenta kollegor. Delta i kontinuerlig fortbildning. Du kommer tillsammans med en kollega vara ansvarig för en klass i egenskap av mentor, klassföreståndare.Legitimerad lärare för undervisning i svenska och engelska i åk 7-9.Du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.ÖVRIGTAlla medarbetare i Varbergs kommun har bland annat möjlighet att köpa ett rabatterat pendelkort, få ekonomiskt friskvårdsstöd och hyra en cykel eller elcykel till ett förmånligt pris.Kommunens policy är att erbjuda alla sina anställda önskad sysselsättningsgrad. Det innebär att även för de tjänster som utannonseras som deltider, så finns möjlighet att önska högre sysselsättning. De utökningar som erbjuds kan innebära kombinationer av arbetsuppgifter och arbetsplatser.Om du erbjuds anställning inom förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag.Varaktighet, arbetstidHeltid. 100% Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-11 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-29Varbergs kommun, Team Öster5694908