Lärare grundskolans senare år, lovskola (Håstensskolan)
2026-01-16
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Håstensskolan är just nu en skola för årskurs 6-9 men kommer i framtiden att bli en F-9 skola. Skolan ligger i Varbergs tätort och på ett område där det är nära till kommunens stora idrottsanläggningar och en nybyggd fritidsgård. Vi är i dagsläget en skola med ca 430 elever.
Håstensskolan har från höstterminen 2025 flyttat in i en helt ny skolbyggnad, vilket är ett stort lyft för elever, lärare och annan personal. Den nya skolan är byggd som en F-9 skola, samt för anpassad grundskola. I höst kommer vi att vara ca 720 elever i årskurserna 2-9, samt ca 90 elever inom ramen för anpassad grundskola.
Våra pedagoger jobbar kollegialt med undervisningsutveckling inom flera olika områden för att skruva på sin undervisning i syfte att tillföra så mycket nytta som möjligt för eleverna. Vår målsättning är att vara en skola tillgänglig för alla elever där de kan utvecklas så långt som möjligt mot både sociala och kunskapsmässiga mål.
Lärare Lovskolan Varberg läsår 2025-2026!
Undervisning och coaching kommer ske i ämnena, engelska, matematik, svenska samt svenska som andraspråk på lovskolans alla dagar. I uppdraget ingår undervisning, för- och efterarbete, genomförande av särskild prövning, utvärdering samt administrativa uppgifter kopplat till lovskolans verksamhet. I ditt uppdrag ingår även kontakt och planering med elevernas ordinarie lärare.
Undervisningen läsår 2025-2026 kommer vara förlagd:
Tisdag-torsdag 17-19 februari
Tisdag-torsdag 7-9 april
Måndag-torsdag 15-18 juni
Måndag-torsdag 22-25 juni
Arbetstid: kl 07.45 -16.00 inkl. lunch.Kvalifikationer
Du skall vara behörig och legitimerad att undervisa i matematik, engelska, svenska samt svenska som andraspråk i grundskolans årskurser 8 och 9.
Vi ser att du som söker tjänst inom svenska och svenska som andraspråk har en inriktning mot språk och läs- och skrivutveckling samt bred erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk.
Du skall kunna skapa goda relationer genom nyfikenhet samt ha förtroende för våra elever. Du skall även ha höga förväntningar och stor tilltro till elevernas förmåga samt ha ett uppmuntrande och ett stödjande bemötande.
Vid ansökan ange undervisningsbehörighet, årskurs och ämne/ämnen.
Datum då du tjänstgör på lovskolan är följande dagar:17-19 februari 2026, 7-9 april 2026, 15-18 och 22-25 juni 2026.
För anställda inom Varbergs kommun med ferietjänst, enligt bilaga M, och månadslönad utgår 200% av kalenderdagslönen per extra A-dag. Extra A-dagar är den 17-19/2 2026, 7-9/4 2026, 17-18/6 2026 samt 22-25/6 2026.
Arvodesersättningen för icke anställda i Varbergs kommun är 1900 kr per dag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
