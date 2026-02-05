Lärare grundskolans senare år, Lindbergs skola
2026-02-05
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Lindbergs skola är en F-9 skola med drygt 400 elever och ett fritidshem med ca 150 elever. Skolan är vackert belägen nordost om Varberg, 20 minuter från centrum. Lindbergs skola är en skola som präglas av en trevlig atmosfär med elevernas lärande i fokus. Vi arbetar med att utveckla undervisning genom Ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK) där vi undersöker effekten av undervisningen samt vad vi behöver förändra för att bättra elevernas måluppfyllelse och möta alla elevers behov.
Skolan har ett elevhälsoteam med representation av samtliga elevhälsoprofessioner och stödjer pedagogerna i sitt elevhälsoarbete. Vi arbetar med EHM- konferenser (konferenstid där elevhälsoprofessioner finns representerade i arbetslaget) där vi tillsammans lyfter olika framgångsfaktorer och utmaningar som vi behöver hantera tillsammans.
Eleverna upplever hög grad av trivsel på Lindbergs skola, det är också något som alla strävar efter att upprätthålla. Vi följer återkommande upp detta via vår trivselenkät och ser det som en naturlig del av vårt systematiska kvalitetsarbete.
Hos oss får du vara med och utvecklas och utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor i arbetslag men också inom ramen för olika ämnesområden.
Vi lägger extra fokus på att se hela elevens skolsituation utifrån såväl det kunskapsmässiga, som det sociala lärandet.
Vi jobbar hela tiden för att elevens tid på Lindbergs skola ska präglas av en utvecklings- och läranderesa för bästa möjliga förutsättningar vidare i livet.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare för undervisning i särskild undervisningsgrupp och resurs i klass. Vid behov kommer man få vikariera i klass och i fritidshemmet.
Att motivera och inspirera elever är din största drivkraft. Tillsammans med dina kollegor formar du ett relationellt ledarskap där undervisningens kvalitet står i fokus. Vi skapar bästa möjliga möte för lärande.
Som lärare hos oss på Varbergs kommun har du en central roll i att skapa en trygg, utvecklande och motiverande miljö för eleverna. Genom att planera, genomföra och följa upp din varierade undervisning ger du eleverna möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.
Tillsammans med dina kollegor planerar du och följer upp undervisningen baserat på dina val av pedagogiska och didaktiska strategier och metoder, anpassade efter elevernas behov och förutsättningar, samt vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande.
Kompetensutveckling utifrån skolans behov är för oss en självklarhet, likaså en organisation för planering och utvärdering av undervisningen. Vi förväntar oss att du ser ditt uppdrag som en möjlighet till personlig och professionell utveckling en viktig och utmanande roll där du tar ansvar för att vara en bra förebild och känner verklig stolthet över ditt arbete.
Som medarbetare i Varbergs kommun har du även tillgång till förmåner som rabatterat pendelkort, friskvårdsbidrag, personalförening och möjlighet till förmånscykel.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare 4-9. Särskild kunskap och erfarenhet med elever inom Npf meriteras.
Som lärare är du engagerad och har ett formativt förhållningssätt med förmåga att skapa motiverande och aktiverande undervisning. Din undervisning vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund med ett utforskande förhållningssätt.
Du trivs i samarbete med kollegor och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten genom att tillsammans planera och följa upp undervisningen. Du har en god struktur i ditt arbete och kan anpassa undervisningen utifrån elevernas behov och skolans mål. Tillsammans har vi ansvar att skapa en hållbar arbetsmiljö där både elever och personal mår bra, kan växa och utvecklas.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Biträdande rektor
