Lärare grundskolans senare år i Ma/No åk 7-9, Lindbergs skola
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Grundskollärarjobb / Varberg
2026-04-29
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Lindbergs skola är en F-9 skola med drygt 400 elever och ett fritidshem med ca 150 elever. Skolan är vackert belägen nordost om Varberg, 20 minuter från centrum. Lindbergs skola är en skola som präglas av en trevlig atmosfär med elevernas lärande i fokus. Vi arbetar med att utveckla undervisning genom Ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK) där vi undersöker effekten av undervisningen samt vad vi behöver förändra för att bättra elevernas måluppfyllelse och möta alla elevers behov.
Skolan har ett elevhälsoteam med representation av samtliga elevhälsoprofessioner och stödjer pedagogerna i sitt elevhälsoarbete. Vi arbetar med EHM- konferenser (konferenstid där elevhälsoprofessioner finns representerade i arbetslaget) där vi tillsammans lyfter olika framgångsfaktorer och utmaningar som vi behöver hantera tillsammans.
* Eleverna upplever hög grad av trivsel på Lindbergs skola, det är också något som alla strävar efter att upprätthålla. Vi följer återkommande upp detta via vår trivselenkät och ser det som en naturlig del av vårt systematiska kvalitetsarbete.
* Hos oss får du vara med och utvecklas och utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor i arbetslag men också inom ramen för olika ämnesområden.
* Vi lägger extra fokus på att se hela elevens skolsituation utifrån såväl det kunskapsmässiga, som det sociala lärandet.
* Vi jobbar hela tiden för att elevens tid på Lindbergs skola ska präglas av en utvecklings- och läranderesa för bästa möjliga förutsättningar vidare i livet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Som lärare hos oss har du en central roll i att skapa en trygg, utvecklande och motiverande miljö där vi tillsammans skapar bästa möjliga möte för lärande. Genom att planera, genomföra och följa upp din undervisning ger du eleverna förutsättningar att växa utifrån sina unika behov och mål.
Vi erbjuder en arbetsplats där vi tillsammans tar ansvar för att skapa en hållbar arbetsmiljö där både elever och personal ges förutsättningar att växa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Undervisning i åk 7-9 i matematik och No.
* Planera, leda och utvärdera undervisningen utifrån styrdokument och valda didaktiska strategier.
* Mentorsskap i klass
* Möta varje elev i sin kunskapsprogression och stärka deras kreativitet, nyfikenhet och självkänsla genom ett professionellt ledarskap.
* Utveckla stimulerande lärmiljöer som uppmuntrar till lärande, delaktighet och elevinflytande.
* Verka för en helhetssyn kring elevens skoldag genom nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare.
* Delta aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete och bidra till ett formativt förhållningssätt i den pedagogiska vardagen.Kvalifikationer
För oss är det viktigt att du har ett genuint engagemang för läraryrket och ser det som ett meningsfullt uppdrag att göra skillnad för barn och unga. Du är en trygg pedagogisk ledare som med värme och tydlighet ger vägledning och skapar den struktur som krävs för en trygg lärmiljö. För dig är samverkan med kollegor en förutsättning för framgång; du samarbetar prestigelöst för att tillsammans med andra utveckla verksamheten.
Du är skicklig på att bygga relationer och skapar förtroendefulla kontakter med både elever och vårdnadshavare. Du har en god fingertoppskänsla för gruppen, är flexibel, har didaktisk förmåga och anpassar dina metoder utifrån elevernas olika behov, kunskapsprogression och dagsform.
Vi söker dig som:
* Har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i matematik och No för åk 7-9.
* Har förmåga att vila din undervisning på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.
* Uppvisar skicklighet i att planera och följa upp verksamheten systematiskt utifrån givna ramar.
* God bedömningsförmåga för att följa upp elevers utveckling och ge konstruktiv feedback.
* Tydlig planeringsförmåga för att strukturera lektioner och arbetsområden.
Meriterande:
* Körkort och tillgång till bil då bussförbindelserna till Lindbergs skola är begränsade
Vänligen bifoga lärarlegitimation till din ansökan.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning.
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322345".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
https://varberg.se/pedagogvarberg
Norrgatan 25 (visa karta
)
432 80 VARBERG
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen
Sveriges Lärare varberg@sverigeslarare.se 0721-51 73 78
