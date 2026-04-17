Lärare grundskolans senare år i hemkunskap, Håstensskolan
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Håstensskolan är just nu en skola för årskurs 6-9 men kommer i framtiden att bli en F-9 skola. Skolan ligger i Varbergs tätort och på ett område där det är nära till kommunens stora idrottsanläggningar och en nybyggd fritidsgård. Vi är i dagsläget en skola med ca 430 elever.
Håstensskolan flyttade inför höstterminen 2025 in i en helt ny skolbyggnad. Det har varit ett stort lyft för elever, lärare och annan personal. Den nya skolan är byggd som en F-9 skola, samt för anpassad grundskola. Idag är vi ca 720 elever i årskurserna 2-9, samt ca 80 elever inom ramen för anpassad grundskola.
Våra pedagoger jobbar kollegialt med utveckling av undervisningen inom flera olika områden för att skruva på sin undervisning i syfte att tillföra så mycket nytta som möjligt för eleverna. Vår målsättning är att vara en skola tillgänglig för alla elever där de kan utvecklas så långt som möjligt mot både sociala och kunskapsmässiga mål.
1 plats(er). Arbetsuppgifter
Undervisning i årskurserna 6-9 i Hemkunskap, med tillhörande arbetsuppgifter för lärare så som mentorskap och tillsammans med kollegor arbeta i både arbetslag och ämneslag.
Tjänsten är ett vikariat under läsåret 26/26, och omfattar 40-60 %. Arbetsuppgifter som lärare på Håstensskolan innebär att du bedriver ett arbete som sätter elevens lärande centrum.
Vi vill se att du är en engagerad lärare som kan inspirera och motivera eleverna i sin kunskapsutveckling. Du ska utgå från elevernas perspektiv när du tillsammans med övrig personal och ledning organiserar, driver och utvecklar skolan. Din inställning till uppdraget ska vara lösningsinriktad och du ska ha eleven i fokus.
Som lärare hos oss är du med och skapar en skola där alla elever ska ha möjlighet att uppnå målen och där lärandet upplevs som meningsfullt, stimulerande, lustfyllt och tryggt.
Att motivera och inspirera elever är din största drivkraft. Tillsammans med dina kollegor formar du ett relationellt ledarskap där undervisningens kvalitet står i fokus. Vi skapar bästa möjliga möte för lärande.
Som lärare hos oss på Varbergs kommun har du en central roll i att skapa en trygg, utvecklande och motiverande miljö för eleverna. Genom att planera, genomföra och följa upp din varierade undervisning ger du eleverna möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.
Tillsammans med dina kollegor planerar du och följer upp undervisningen baserat på dina val av pedagogiska och didaktiska strategier och metoder, anpassade efter elevernas behov och förutsättningar, samt vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande.
Kompetensutveckling utifrån skolans behov är för oss en självklarhet, likaså en organisation för planering och utvärdering av undervisningen. Vi förväntar oss att du ser ditt uppdrag som en möjlighet till personlig och professionell utveckling en viktig och utmanande roll där du tar ansvar för att vara en bra förebild och känner verklig stolthet över ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i hemkunskap för grundskolans senare år.
Som lärare är du engagerad och har ett formativt förhållningssätt med förmåga att skapa motiverande och aktiverande undervisning. Din undervisning vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund med ett utforskande förhållningssätt.
Du trivs i samarbete med kollegor och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten genom att tillsammans planera och följa upp undervisningen. Du har en god struktur i ditt arbete och kan anpassa undervisningen utifrån elevernas behov och skolans mål. Tillsammans har vi ansvar att skapa en hållbar arbetsmiljö där både elever och personal mår bra, kan växa och utvecklas.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och lärarlegitimation till din ansökan.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
