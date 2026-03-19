Lärare grundskolans senare år, Håstensskolan
2026-03-19
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Vill du växa med oss?
Håstensskolan är just nu en skola för årskurs 6-9 men kommer i framtiden att bli en F-9 skola. Skolan ligger i Varbergs tätort och på ett område där det är nära till kommunens stora idrottsanläggningar och en nybyggd fritidsgård. Vi är i dagsläget en skola med ca 430 elever.
Håstensskolan kommer från och med höstterminen 2025 att flytta in i en helt ny skolbyggnad, vilket kommer bli ett stort lyft för elever, lärare och annan personal. Den nya skolan är byggd som en F-9 skola, samt för anpassad grundskola. I höst kommer vi att vara ca 720 elever i årskurserna 2-9, samt ca 90 elever inom ramen för anpassad grundskola.
Våra pedagoger jobbar kollegialt med undervisningsutveckling inom flera olika områden för att skruva på sin undervisning i syfte att tillföra så mycket nytta som möjligt för eleverna. Vår målsättning är att vara en skola tillgänglig för alla elever där de kan utvecklas så långt som möjligt mot både sociala och kunskapsmässiga mål.Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Undervisning i årskurserna 6-9 i ämnen MA/NO, med tillhörande arbetsuppgifter för lärare så som mentorskap och tillsammans med kollegor arbeta i både arbetslag och ämneslag.
Arbetsuppgifter som MA/NO lärare på Håstensskolan innebär att du bedriver ett arbete som sätter elevens lärande i centrum.
Vi vill se att du är en engagerad lärare som kan inspirera och motivera eleverna i sin kunskapsutveckling. Du ska utgå från elevernas perspektiv när du tillsammans med övrig personal och ledning organiserar, driver och utvecklar skolan. Din inställning till uppdraget ska vara lösningsinriktad och du ska ha eleven i fokus.
Som lärare hos oss är du med och skapar en skola där alla elever ska ha möjlighet att uppnå målen och där lärandet upplevs som meningsfullt, stimulerande, lustfyllt och tryggt.Kvalifikationer
Du skall vara legitimerad MA/NO lärare för grundskolans senare år. Det är meriterande om du har arbetat med ÄDK och även som lärledare.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har en god förmåga att individualisera och variera undervisningen för att skapa lust till lärande. Du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga med elever, föräldrar och kollegor.
Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311479". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Uffe Liborius 0766-01 18 77 Jobbnummer
9806157