Lärare grundskolans senare år, Almers skola
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Utvecklas som pedagog på Almers skola där evidens möter engagemang
Almers skola söker nu en ny kollega till vårt team i centrala Varberg. Vi är en högstadie- och mellanstadieskola (åk 4-9) med ca 330 elever, där vår breda sammansättning av personal och elever ses som vår främsta tillgång.
Varför Almers skola?
Hos oss får du arbeta på en skola som kombinerar det lilla formatets närhet med den stora skolans möjligheter. Vi erbjuder en arbetsmiljö där vi arbetar evidensbaserat (IBIS) och där rörelse och hälsa (Almers skol-IF) står i fokus. Här får du chansen att göra skillnad på riktigt, i en miljö där vi lär av varandra varje dag.
Vårt fokus framåt:
Vi arbetar målmedvetet mot två tydliga utvecklingsmål: att skapa en stödjande organisationskultur och att leverera en motiverande undervisning. För att nå dit använder vi oss av:
* IBIS: Ett evidensbaserat arbetssätt i samarbete med Uppsala universitet.
* Lika Olika: Ett värdegrundskoncept som genomsyrar hela vår vardag.
* Ämnesforum: Pedagoger tar sig tillsammans an didaktiska frågor
Som medarbetare hos oss blir du en del av en effektiv organisation med stor erfarenhet av inkludering och nyanländas lärande. Här får du de verktyg du behöver för att lyckas i ditt uppdrag.Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Som lärare i NO och teknik hos oss på Almers skola spelar du en nyckelroll i att väcka elevernas nyfikenhet på omvärlden och ge dem verktygen att förstå den. Vi söker dig som ser det naturvetenskapliga utforskandet som en bro mellan olika kulturer och bakgrunder.
Dina huvudsakliga uppdrag:
Pedagogiskt ansvar och undervisning
Koppla teori till verklighet: Du ansvarar för att planera och genomföra undervisning i biologi, fysik, kemi och teknik för högstadiet. Du gör ämnena levande genom att utgå från elevernas vardag och aktuella samhällsfrågor.
Språkutvecklande arbetssätt: Eftersom vi är en mångkulturell skola arbetar du aktivt med att stötta elevernas begreppsutveckling. Du ser språket som en central del av det naturvetenskapliga lärandet.
Laborativt fokus: Du leder säkra och inspirerande laborationer som uppmuntrar till ett kritiskt och undersökande förhållningssätt.
Mentorskap
Se hela eleven: Som mentor för en grupp elever bygger du starka relationer baserade på tillit och höga förväntningar. Du är nyfiken på varje elevs unika förutsättningar och är deras främsta stöd i skolgången.
Samverkan med hemmet: Du håller en regelbunden och positiv dialog med vårdnadshavare och fungerar som länken mellan skolan och hemmet.
Arbetslag och samarbete
Tillsammans för eleven: Du ingår i ett tätt samarbete med ditt arbetslag på högstadiet. Här delar ni erfarenheter, planerar gemensamma aktiviteter och tar ett gemensamt ansvar för elevernas trygghet och studiero.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare i Bi, Fy, Ke och Tk (eller en kombination därav).Behörighet i matematik är meriterande.
Besitter en genuin nyfikenhet på eleverna och ser mångfalden i klassrummet som en pedagogisk tillgång.
Har förmågan att skapa struktur och tydlighet, vilket är avgörande i en dynamisk miljö.
Är en lagspelare som trivs med att utvecklas tillsammans med dina kollegor i arbetslaget.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312285". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Sofia Andersson 0723-51 58 57 Jobbnummer
9806182