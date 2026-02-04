Lärare grundskolan årskurs 6-9, vikariat Engelska och Spanska
2026-02-04
Malmö Montessoriskola är en fristående F-9 skola med 330 elever och ett engagerat och kompetent kollegium.
Vi står för att trygghet, trivsel, kunskap och kompetens är en viktig grund för att alla elever ska utvecklas och må bra. Vi sätter barnet i centrum och bedriver undervisning utifrån varje barns individuella behov och styrkor.
Hos oss kommer du att bedriva ämnesundervisning i Spanska och Engelska. Du ansvarar självständigt för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. I rollen ingår även att tillsammans med kollegor planera verksamheten.
Vi söker dig som:
Som är behörig och legitimerad grundskolelärare i Spanska och Engelska åk 6 - 9.
Har en helhetssyn på barns lärande och utveckling.
Har ett positivt förhållningssätt i bemötande av barn, föräldrar och övrig personal.
Är engagerad, initiativrik och positiv.
Har god samarbetsförmåga.
Kan lyssna och kommunicera på ett konstruktivt sätt
Ser digitala hjälpmedel både som en tillgång och en förutsättning för ditt formativa bedömningsarbete.
Intervjuer och tillsättande av tjänst kommer att ske löpande. Tillträde 2026-05-01 alternativt 2026-08-10
Varaktighet, arbetstid
Tjänsten är ett vikariat 100 % för en föräldraledighet med start
2026-05-01 eller enligt överenskommelse med arbetsgivaren.
Vikariatet varar fram till 2027-06-10 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
via mail
E-post: rektor@montessoriskolan.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fören Hemgårdar i Malmö
Backåkersvägen 3 (visa karta
)
217 64 MALMÖ Arbetsplats
Skola/kansli Kontakt
Rektor
Eva-Lena Borg rektor@montessoriskolan.com 070-7996390 Jobbnummer
9722828