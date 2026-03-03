Lärare grundskolan 4-9 - Vikariat i Hem- och konsumentkunskap
Kunskapsskolan I Sverige AB / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-03-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kunskapsskolan I Sverige AB i Göteborg
, Borås
, Varberg
, Jönköping
, Älmhult
eller i hela Sverige
Kunskapsskolan Krokslätt söker en legitimerad lärare för ett föräldravikariat i hem- och konsumentkunskap för årskurs 4-9
Vill du arbeta i en skola där varje elev ges något unikt - en personligt utformad utbildning - som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
För att varje elev ska nå så långt som möjligt behövs yrkesskickliga lärare med ett stort engagemang för eleven. På Kunskapsskolan sätter vi alltid individen i centrum och söker därför dig som alltid arbetar aktivt för att dina elever ska lyckas.
På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbets- och i ämneslag. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för våra elever.
För att underlätta för dig i ditt arbete och möjliggöra för dig att fokusera din tid på eleverna har vi samlat en stor del av våra läromedel på vår digitala portal Kunskapsporten. För varje ämne finns förslag på arbetssätt, uppgifter och läromedel.Publiceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
Vi söker legitimerad lärare i hem- och konsumentkunskap för årskurs 4-9. Du ska vara väl förtrogen med LGR-22 och formativ bedömning.
Meriterande kvalifikationer
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning. Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare och är lösningsfokuserad.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.
Tjänstens utformning
Tjänsten är ett vikariat på 80% under läsåret 26/27
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 10 april 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Emil Dolk på emil.dolk@kunskapsskolan.se
eller via telefon på 0733-17 34 42
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se
Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsskolan i Sverige AB
(org.nr 556566-1815) Arbetsplats
Kunskapsskolan Jobbnummer
9775289