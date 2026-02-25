Lärare grundskolan 4-6 Enehagens skola
Värnamo Kommun / Grundskollärarjobb / Värnamo Visa alla grundskollärarjobb i Värnamo
2026-02-25
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värnamo Kommun i Värnamo
, Jönköping
, Simrishamn
, Ludvika
eller i hela Sverige
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-02-25Beskrivning
Enehagens skola är en trivsam och välfungerande tvåparallellig F-6-skola centralt belägen i Värnamo.
Vårt centrala läge gör att vi har nära till såväl Apladalen samt ishall och simhall, vilket ger goda möjligheter att arbeta varierat och skapa en aktiv och inspirerande skoldag för våra elever. På skolan går ca 370 elever och tillsammans är vi 45 pedagoger.
I skolans hjärta finns vårt moderna skolbibliotek, bemannat av en utbildad skolbibliotekarie. Biblioteket är en naturlig del av undervisningen och en viktig resurs för elevernas språk-, läs- och kunskapsutveckling.
Vi har en stabil och engagerad personalgrupp som präglas av samarbete, professionalitet och omtanke. På Enehagen värdesätter vi traditioner och gemenskap - därför firar vi gärna högtider och uppmärksammar olika händelser tillsammans med eleverna. Detta skapar trygghet, glädje och en stark vi-känsla i hela verksamheten.
Skolans arbete vilar på en egen verksamhetsplan, tydligt förankrad i både forskning och beprövad erfarenhet. Genom genomtänkta strukturer, systematiskt kvalitetsarbete och ett elevnära förhållningssätt har Enehagens skola god måluppfyllelse.
Hos oss får du bli en del av en skola med ambition, värme och utvecklingsfokus - där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för våra elevers kunskap, trygghet och trivsel !Dina arbetsuppgifter
Som lärare på mellanstadiet ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i utifrån läroplanen och elevernas behov. Du arbetar strukturerat för att skapa en trygg, stimulerande och lärande miljö där varje elev ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.
I uppdraget ingår att:
- Planera och leda undervisning med utgångspunkt i styrdokument, skolans verksamhetsplan och elevernas individuella förutsättningar.
- Följa och bedöma elevers kunskapsutveckling, dokumentera progression och kommunicera resultat till elever och vårdnadshavare.
- Arbeta aktivt med trygghet, studiero och relationsskapande, samt bidra till ett inkluderande klassrumsklimat.
- Delta i arbetslagets samarbete, där ni gemensamt ansvarar för planering, utveckling och uppföljning av undervisning och elevhälsoarbete.
- Bidra till skolans gemensamma aktiviteter, traditioner och värdegrundsarbete, där vi på Enehagen lägger stor vikt vid att skapa gemenskap och delaktighet.
- Samverka med skolbibliotekarie, elevhälsa och övrig personal för att stärka undervisningen och ge eleverna bästa möjliga förutsättningar.
Som mellanstadielärare hos oss får du möjlighet att utveckla både undervisning och verksamhet i en skola med tydliga strukturer, stabil personalgrupp och god måluppfyllelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig grundskollärare för åk 4-6. Lärarlegitimation är ett krav för en tillsvidareanställning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som lärare på mellanstadiet. Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas. Intervjuer sker löpande, Välkommen med din ansökan.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/82". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Enehagens skola Kontakt
Anna Lindsten, rektor 0370-377797 Jobbnummer
9764076