Lärare grundskolan 4-6 Enehagens skola

Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-08-07Beskrivning
Enehagens skola ligger i centrala Värnamo med närhet till skog och mark.
Inom gångavstånd finns såväl det som staden har att erbjuda som möjligheter till ett rikt friluftsliv med tillhörande sjö. Skolan har ca 380 elever fördelade på årskurs F-6 med tillhörande fritidshem.
Vi arbetar för ett positivt klimat där såväl elev som personal ska känna glädje att komma till skolan och fritids.
Vi arbetar med fokus på både gruppen och individen genom att t.ex arbeta med lärmiljöer, anpassad inlärning samt ett lågaffektivt bemötande. Att arbeta i team med ett helhetstänk, samt flexibilitet, över hela elevens dag ser vi som en naturlig del. Dina arbetsuppgifter
Att vara klasslärare för åk 6 i samtliga ämnen förutom PREST, moderna språk. Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig grundskollärare för åk 4-6. Lärarlegitimation är ett krav för en tillsvidareanställning.Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat under höstterminen 2025.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
