Lärare grundskola, årskurs F-3 ref.nr. 61/26

Kalix kommun / Grundskollärarjobb / Kalix
2026-06-03


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Nu söker vi en grundskollärare till förskoleklass och lågstadiet till Sangis skola som vill ge våra yngsta elever en riktigt bra start i skolan. Vill du ha ett meningsfullt arbete och arbeta på en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för? Vårt mål är att eleverna tillsammans med andra elever ges förutsättningar att växa som människor, känna lärandets lust och utvecklar viljan att lära mer under hela livet. Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!


Publiceringsdatum
2026-06-03

Arbetsuppgifter

Du kommer att undervisa i förskoleklass och årskurs 1-3 i naturorienterande ämnen, idrott, teknik, matematik, bild och svenska samt vara mentor för klassen. Din undervisning kommer att bedrivas med flera årskurser tillsammans i olika grupperingar.

Du kommer att arbeta nära dina kollegor på skolan då det är en enhet som bygger på samarbete och flexibilitet. Du ansvarar för planering, organisering och utveckling i de ämnen du undervisar i och dokumenterar arbetet för elever och vårdnadshavare i Schoool Soft samt följer övriga rutiner där.

Vi söker

Du är legitimerad F-3 lärare i matematik, svenska, naturorienterande ämnena och teknik. Tidigare erfarenhet som F-3 lärare är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och du behöver vara självgående och ha förmågan att leda och motivera eleverna. Du skapar engagemang och väcker elevernas nyfikenhet och intresse för lärande. Du ser lärandet i ett helhetsperspektiv och du bygger goda relationer och sätter eleven i fokus.

Du möter eleverna med ett positivt och respektfullt förhållningssätt, och samarbetar väl med både föräldrar och kollegor. Din positiva grundsyn på elevers olika förmågor gör att du är lyhörd för deras tankar och intressen och använder det som en naturlig del av undervisningen.

Vi erbjuder

Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på http://www.kalix.se/forman

Övrig information

Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:

https://www.kalix.se/kommun/Dialog-och-synpunkter/Kontaktuppgifter/Utbildningsforvaltningen/

https://www.kalix.se/Utbildning/Grundskola/Grundskolor/sangisskola/

Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.

Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kalix Kommun (org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/
Nygatan 4 (visa karta)
952 81  KALIX

Arbetsplats
Kalix Kommun

Kontakt
Rektor
Ann-Katrin Bäckman
ann-katrin.backman@kalix.se

Jobbnummer
9945816

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