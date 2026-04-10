Lärare grundskola, årskurs F-3 ref. nr. 30/26
Kalix kommun / Grundskollärarjobb / Kalix Visa alla grundskollärarjobb i Kalix
2026-04-10
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalix kommun i Kalix
, Övertorneå
, Arvidsjaur
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vi söker nu en legitimerad lågstadielärare till Innanbäckens skola, där trygghet, lärande och glädje går hand i hand. Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre?
Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-04-10Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i årskurs 1, som kommande år är 26 elever, tillsammans med en kollega som är legitimerad lärare för lågstadiet och en lärare i fritidshemmet.
Innevarande år har din kollega dessa elever i förskoleklassen. Ni kommer att ha klassen sammanhållen och delar klassen i olika ämnen.
Vi har mycket god studiero på hela skolan och eleverna skattar att de mår bra på vår skola och lär sig mycket. Vi har under flera år arbetat med tillgängliga lärmiljöer både i skolan och i fritidshemmet.
Skolan har många och generösa ytor att använda i undervisningen och ligger naturskönt med en egen skolskog, Emmaskogen.
Vi har ett nära samarbete med skolans elevhälsa och vi värderar främjande och förebyggande arbete högt. Vi är väldigt stolta över vår skola som har hög måluppfyllelse och där gemensamma regler gör att eleverna blir trygga. Elevernas bästa står i centrum.
Här har du möjlighet att vara med och påverka, bidra med dina idéer och växa tillsammans med ett engagerat kollegium.
Vi söker
Du är legitimerad lärare för lågstadiet, inget hinder om du även har behörighet för mellanstadiet då elevantalet varierar under åren. Du har lång erfarenhet av läs- och skrivinlärning och har nått goda resultat med de elever du undervisat.
Du är en tydlig och trygg ledare i klassrummet och du har förmågan att läsa av situationer och möta elevers olika behov där du målmedvetet leder de yngre elevernas utveckling mot målen. Du ser dig själv som verktyget och som anpassar din undervisning efter elevens behov.
I klassrummet skapar du struktur, studiero och kan bygga goda relationer med eleverna.
Du har förmåga att samarbeta nära med kollega i klassrummet och med arbetslaget där ni tillsammans ansvarar för elevernas lärande och sociala utveckling. Du kan även ta egna initiativ och är flexibel då det krävs.
Du är genuint intresserad av att utveckla undervisningen och verksamheten tillsammans med rektor och kollegorna på skolan. Du ser styrkan i arbetslaget och bidrar till gemensam utveckling och kollegialt lärande.
Erfarenhet av arbete med elever i behov av stöd är meriterande. På skolan använder lärarna PAX som positivt beteendestöd vilket är en fördel om du har erfarenhet av.
Stor vikt kommer att ställas på personlig lämplighet genom ditt personliga brev, CV och vid intervju.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på http://www.kalix.se/forman Övrig information
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan: https://www.kalix.se/Utbildning/Grundskola/Grundskolor/Innanbackens-skola/
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-118843". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/
Nygatan 4 (visa karta
)
952 81 KALIX Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Rektor
Susanne Palmkvist susanne.palmkvist@kalix.se 070-5166350 Jobbnummer
9848056