Lärare grundskola årskurs 1-3, rektorsområde C, Sjösa skola
2026-02-16
Division Utbildning har över 1900 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att ge barn, ungdomar och vuxna en bra utbildning. Vårt fokus är att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån deras egna förutsättningar. Hos oss finns några av samhällets viktigaste tjänster och du kan vara säker på att ditt arbete kommer att spela en stor roll i många människors liv.
Vi ansvarar bland annat för 31 förskolor,17 grundskolor, anpassad grundskola, Nyköpings gymnasium, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning på Campus Nyköping.
Nyköping utvecklas, det byggs som aldrig förr, fler väljer att flytta hit och vår skolorganisation växer. Nu söker vi Lärare grundskola årskurs 1-3, rektorsområde C, Sjösa skola
Vår organisation
F-9-verksamheten omfattar 17 grundskolor och anpassad skola, fördelade på sju rektorsområden. Varje område har rektor, biträdande rektorer och elevhälsoteam. Med skolor både i tätort och på landsbygd arbetar vi för ökad likvärdighet, integration och hög kvalitet i den kommunala skolan.
De senaste åren har vi utvecklat vårt systematiska kvalitetsarbete och ett gemensamt språkutvecklande arbetssätt. Varje skola har schemalagd tid för konferenser, utvecklingsarbete och samverkan.
Om rektorsområdet
I område C finns fyra skolor, Bryngelstorpskolan, Rosenkälla, Stenkulla och Sjösa skola. Område C har ca 700 elever från F klass till åk 6. Sammanlagt är det ungefär 150 personer som jobbar i skolområdet.
Vi har ett unikt läge med närhet till natur, skolskog och samtidigt nära till kommunens stora samlingspunkter till exempel Rosvalla idrottsarena, stadsbibliotek och badhus.
Vi arbetar tillsammans med barnens bästa i främsta fokus. Genom att ha ett strukturerat arbete med elevhälsoteam och andra vuxna kring barnet fokuserar vi på trygghet vilket bidrar till kunskap.
Publicering sdatum2026-02-16
Vi söker en lärare till årskurs 1-3 som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Närvarande och engagerade pedagoger ger unika möjligheter. Du ingår i ett arbetslag med välutbildade, legitimerade och kompetenta lärare. Du ska tillsammans med dem och övrig personal, planera, utvärdera och utveckla arbetet utifrån våra styrdokument.
Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i en klass och eventuellt i vissa ämnen i andra klasser beroende på hur ni i arbetslaget vill fördela ämnena mellan er. Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter målen till ett lustfyllt och meningsfullt lärande. Du ser till barnens behov och intressen och stödjer dem i deras utveckling såväl intellektuellt som socialt. Alla elever på skolan är allas ansvar.Kvalifikationer
Du har lärarexamen med inriktning mot årskurs 1-3 och legitimation utfärdad av Skolverket. Du har en klar pedagogisk insikt och förmåga att omsätta läroplanens mål i ditt arbete. Du har ett tydligt ledarskap och står stark i dina elevgrupper. Du är flexibel, strukturerad och väl förberedd. Du är en närvarande och medforskande pedagog som utmanar och stimulerar eleverna till utveckling. En stark tro på samarbete som en framgångsfaktor för den pedagogiska utvecklingen, är en självklarhet för dig. Du har en rak och ödmjuk kommunikation med vårdnadshavare och skapar tillitsfulla relationer till elever och vårdnadshavare.
Du har en vilja att samarbeta i arbetslag och ser möjligheter före svårigheter. Ett positivt förhållningssätt är något vi värderar högt. Digitala verktyg är ett naturligt inslag i din undervisning och du arbetar utifrån differentierad undervisning.
Från och med 1 december 2013 gäller legitimationskrav vid tillsvidareanställning. Bifoga din legitimation i din ansökan.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
Månadslön
Nyköpings kommun - Division Utbildning
Bitr. rektor
Rebecca Johansson rebecca.johansson.1@nykoping.se 073-07 07 632
