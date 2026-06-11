Lärare grundskola åk 7-9 ref. nr. 65/26
Kalix kommun / Grundskollärarjobb / Kalix Visa alla grundskollärarjobb i Kalix
2026-06-11
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Vill du vara en del av ett arbete med målsättningen att ge de allra bästa förutsättningarna för att varje elev ska lyckas i sittskolarbete och känna trygghet, trivsel och gemenskap i skolan? Vill du vara en del av en kompetent personalgrupp där högt engagemang, framåtanda och en vilja att hela tiden förbättras och utvecklas finns? Vill du vara en del av Manhemsskolans inspirerande utvecklingsarbete mot en skola i framkant och vara med och göra Kalix kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Du kommer undervisa i engelska och svenska i årskurs 7-9. Tillsammans med dina ämneskollegor samplanerar och utvecklar ni undervisningen tillsammans. Du kommer även att ingå i ett av skolans tre arbetslag och är mentor eller medmentor för en klass.
Vi söker
Dig som är legitimerad lärare i engelska och svenska åk 7-9.
Att vara lärare och professionell pedagog på Manhemsskolan innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar.
Vi söker dig som har förmåga att motivera och skapa engagemang samtidigt som du är en tydlig ledare. Du är trygg i dig själv och genom ditt sätt att leda och organisera skapar du en trygg och lärorik klassrumssituation. Vi är övertygade om att ordning, reda och tydlighet i kombination med lyhördhet och omtanke tar fram det bästa hos våra elever. Ett gott omdöme och en hög integritet är viktigt då vi vill att du ska vara en vuxen förebild för eleverna.
Vi söker dig som är kommunikativ och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer till såväl kollegor som elever, vårdnadshavare och andra aktörer runt eleven.
Din pedagogiska styrka är att du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån resultat, utvärderingar och den enskilde elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du ha en god förståelse för hur olika människor tar till sig information och kunskap, samt förmåga att anpassa ditt sätt att undervisa på såväl grupp- som individnivå
Vi söker dig som är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Genom att ta tillvara på elevernas intresse gör du undervisningen intressant och i mötet med eleverna utvecklar du dig själv och din roll som lärare.
Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen och möta varje elevs enskilda behov. Anpassning av undervisningen är en förutsättning för att så många elever som möjligt ska nå kunskapsmålen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar varje elev optimalt i att nå sin fulla potential.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på http://www.kalix.se/forman Övrig information
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:https://www.kalix.se/kommun/Dialog-och-synpunkter/Kontaktuppgifter/Utbildningsforvaltningen/
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix Kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/
Nygatan 4 (visa karta
)
952 81 KALIX Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Rektor
Ingegerd Dahlgren ingegerd.dahlgren@kalix.se +4692365315 Jobbnummer
9958623