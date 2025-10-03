Lärare / Fritidspedagog till Fritidshem med fransk profil
2025-10-03
Stiftelsen Lycée Français Saint-Louis är en internationell skola som följer fransk läroplan enligt en konvention med AEFE (Agence pour l'enseignement Français à l'étranger). Skolan, som har ca 700 elever mellan 6 och 19 år, ligger på natursköna Stora Essingen. I denna stimulerande mångkulturella miljö arbetar elever från ett 40-tal nationer och 170 personal med språket som sammanhållande länk. Till stiftelsen hör en svensk förskola med fransk profil som har ca 100 barn. Sedan 2022 organiserar LFSL även ett fritidshem för elever i årskurserna CP-CM1 (6-9 års ålder).
Vi söker vikarie på visstid till vår fritidsverksamhet med fransk profil med start omgående.
Fritidshemmet organiseras årskursvis i fyra större avdelningar där ett arbetslag på fritids följer barnen från CP-CM1 (motsvarande F-åk 3). Vi räknar med gruppstorlek om 15-19 barn per vuxen.
Vi söker dig som har en pedagogisk insikt och interkulturell medvetenhet. Du är engagerad, lyhörd och samarbetsinriktad. Vi söker dig som vill utvecklas inom ett kollegialt lärande och där det bästa från Sverige och Frankrike möts för elevernas bästa.
Din roll tillsammans med dina kollegor är att se till att undervisningen följer våra styrdokument och håller hög kvalitet. Du har förmåga att planera och genomföra aktiviteter med tydlig förankring i läroplanen. Du anpassar lärmiljön så att alla barn kan utvecklas till sin fulla potential.
Du är van att hålla kontakten med vårdnadshavare. Du utvärderar avdelningens och fritidshemmets verksamhet på ett välfungerande sätt. Du har en positiv och flexibel grundinställning, ett stort intresse för barns utveckling och en väl utvecklad ansvarskänsla. Vi ser gärna att du har erfarenhet av eller intresse för att arbeta med digitala verktyg.
Kompetens:
- Lärarlegitimation fritidshem är starkt meriterande.
- Erfarenhet av det franska utbildningssystemet är även det meriterande.
- Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från arbete inom fritidshem/fritidsklubb.
- Du behärskar både svenska och franska.
Avtal: Visstidsanställning på deltid om ca 65% med start omgående och under minst 4 veckor, eventuell förlängning.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med kollektivavtal, adekvat planeringstid, friskvård, arbetskläder, samt ett inspirerande arbete i en internationell miljö med engagerade kollegor.
Ansökan: Sista dag för ansökan är den 15 oktober 2025. Intervjuer hålls löpande så vänta inte med din ansökan!
Vid eventuell intervju skall ett utdrag ur belastningsregistret kunna presenteras. Ersättning
