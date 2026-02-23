Lärare fritidshemmet sökes till Hishults skola, Laholms kommun
Hishultsskolan är den lilla skolan med det nära och goda samarbetet där alla tar väl hand om varandra och hjälps åt i stort som smått, ett lösningsfokuserat förhållningssätt definierar oss.
Hishultsskolan är den lilla skolan med det nära och goda samarbetet där alla tar väl hand om varandra och hjälps åt i stort som smått, ett lösningsfokuserat förhållningssätt definierar oss.
Hishultsskolan åk F-6 har ca 90 elever varav ca 50 är inskrivna på fritidshemmet Kantarellen. Här arbetar du i fina miljöer inomhus och det finns goda möjligheter till utomhuspedagogik i omgivningarna.
Fritidshemmet deltar i ett kommunövergripande utvecklingsarbete med sikte på gemensam och fördjupad förståelse för uppdraget och en så likvärdig utbildning som möjligt för våra elever.
Du kommer tillsammans med pedagoger på fritidshemmet att organisera en lärande, utvecklande och meningsfull fritid för eleverna. Tillsammans med arbetslaget planerar du verksamheten utifrån läroplanen och följer upp samt utvärderar kvaliteten på fritidsverksamheten. Du arbetar dagligen för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik undervisning för våra elever samt arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter som tillhör läraryrket.
Är du den vi söker?
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare i fritidshemmet alternativt är legitimerad förskollärare/fritidspedagog eller motsvarande högskoleutbildning som arbetsgivaren finner lämplig. Har du behörighet att undervisa i idrott och hälsa alternativt något av skolans övriga ämnen är det en merit.
Du ska vara en given ledare som skapar intresse, engagemang och delaktighet för våra elever i fritidshemmet. Vi förväntar oss att du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Vi ser det som självklart att du har ett salutogent och relationellt förhållningssätt och möter elever, vårdnadshavare och kollegor med kompetens och värme. Du har ett starkt driv och engagemang samt har lätt för att skapa goda relationer. Du brinner för fritidshemsverksamheten, vill göra skillnad och bidra till elevernas lärande under hela skoldagen.
Antal tjänster: 3 st
Är du nyutexaminerad erbjuder vi dig en mentor under ditt första år. Dator, arbetskläder och friskvårdsbidrag är andra förmåner i vår kommun.
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
