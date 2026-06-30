Lärare fritidshem i anpassad grundskola
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2026-06-30
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Vill du vara en del av den anpassade grundskolan i Vara kommun?
Din roll
Du ansvarar för schema, personalplanering, planering och genomförande av verksamheten och samverkan med anpassad grundskola ämnesområden.
Din kunskap och erfarenhet
Du är legitimerad lärare i fritidshem.
Vi vill att du är flexibel och har god samarbetsförmåga, både vad gäller personal och föräldrar.
Du ska också ha förmåga att utveckla arbetet utifrån uppdraget.
Din framtida arbetsplats
Den anpassade grundskolan i Vara kommun består av 32 elever fördelade på sex klasser. Två klasser som läser ämnesområden. En lågstadieklass, en mellanstadieklass och två högstadieklasser som läser ämnen. Den anpassade grundskolan består även av fritidshem med 10-12 inskrivna elever.Publiceringsdatum2026-06-30Övrig information
För att få en anställning tillsvidare krävs att du är legitimerad lärare i fritidshem.
Speciallärarutbildning med inriktning intellektuell funktionsnedsättning är meriterande.
Erfarenhet av arbete med elever som läser ämnesområden är önskvärt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I vår verksamhet måste alla som ska anställas visa upp ett utdrag från belastningsregistret enligt lag (2000:873). Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service.
Har du frågor kring lön, kontakta rekryterande chef.
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag om du är månadsanställd.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara Kommun
(org.nr 212000-2924), http://www.vara.se/
Stora Torget 8 (visa karta
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534 81 VARA Arbetsplats
Sektor bildning, Anpassad grundskola Kontakt
Anders Englund 0512-31136 Jobbnummer
9985149