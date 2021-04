Lärare fritidshem/fritidspedagog till Byarums skola - Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen - Förskollärarjobb i Vaggeryd

Prenumerera på nya jobb hos Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen

Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Vaggeryd2021-04-07Vill du vara med och utveckla fritids på Byarums skola?Nu söker vi lärare i fritidshem/fritidspedagog till Byarums skola, som ligger strax norr om Vaggeryd. Skolans läge gör att det är nära till natur och skog, men erbjuder samtidigt goda pendlingsmöjligheter tack vare närheten till E4:an. På skolan går ca 45 elever i år F-3, i anslutning till skolan finns även en förskola. Arbetslaget består av lärare, fritidspedagoger och resurspedagoger och har ett mycket väl fungerande samarbete. Till arbetslaget finns också speciallärare samt kurator och skolsköterska i nära samverkan. I kommunen har vi fritidspedagoger som har en handledande funktion och alla fritidspedagoger ingår i kommunövergripande nätverk.2021-04-07Din huvudsakliga uppgift är att tillsammans med andra pedagoger ansvara för verksamheten på fritidshemmet. Du har också möjlighet att undervisa i idrott, musik eller bild utifrån din behörighet.Tillsammans med övrig personal på skolan driver du en verksamhet som hjälper eleverna att bli trygga, kreativa och nyfikna.Vi söker dig som är legitimerad lärare med inriktning fritidshem/fritidspedagog.Du är en pedagog som vill arbeta för ett nära samarbete mellan skola och fritidshem. Du har elevens intresse i fokus och arbetar för att skapa en lekfull, lärande pedagogisk verksamhet där det entreprenöriella lärandet är en självklarhet.Som person är du flexibel, initiativtagande och skapar engagemang och delaktighet.Du har lätt att samarbeta och skapa goda relationer med elever, föräldrar och andra kollegor. Du är en god ledare och arbetar utifrån en tillgänglig och stimulerande lärandemiljö för alla elever som leder till förbättrade elevresultat.I enlighet med skollagen krävs utdrag ur belastningsregistret.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via pappersformat. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och förbehåller oss därför rätten att påbörja intervjuarbetet innan ansökningstidens slut. Skicka därför in din ansökan så fort som möjligt. Ansökningshandlingar returneras ej.I Vaggeryds kommun är vi ca 1200 som arbetar och gör skillnad varje dag. Vår uppgift är att erbjuda service till våra kommuninvånare och att arbeta för att ge dem skola, omsorg, fritid och miljö som de behöver för att leva ett gott och meningsfullt liv.Vaggeryds kommun är en tillväxtkommun och invånarantalet förväntas fortsätta öka de kommande åren. Som medarbetare har du därför en viktig roll i kommunens fortsatta utveckling.Vaggeryds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde efter överenskommelse.Månadslön Individuell lönesättning tillämpasSista dag att ansöka är 2021-04-21Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen5676849