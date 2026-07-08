Lärare franska och svenska till Nyhedens skola, åk. 7-9
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2026-07-08
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– Ett jobb med plats för utveckling
Vi bygger nu en stadig grund till befintlig organisation för att skapa tydliga strukturer och processer. Vill du vara med i vår utvecklingsresa mot ökad måluppfyllelse där trygghet och ökad närvaro står i fokus? Sök då tillsvidaretjänsten som lärare i franska och svenska på Nyhedens skola, åk. 7-9.
Välkommen till oss!
Nyheden är en 7-9 skola med ca 215 elever. Vi arbetar i nära samarbete för att skapa helhetslösningar för eleverna. Arbetet utgår från elevens möjlighet till utveckling och lärande under hela dagen. Vi har en hög andel behöriga lärare samt vi arbetar för en bra arbetsmiljö för både elever och personal. Nyhedens skola arbetar målinriktat med kunskap, trygghet och trivsel.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som lärare i franska och svenska
Som lärare i franska och svenska på Nyhedens skola möter du engagerade elever och kollegor som vill framåt tillsammans. Du planerar och genomför undervisning utifrån tydliga mål och gemensamma strukturer - alltid med elevens lärande i fokus.
I flera klasser arbetar vi med tvålärarskap, vilket innebär att du planerar och undervisar tillsammans med en kollega. Det ger möjlighet till mer stöd för eleverna, större flexibilitet i undervisningen och goda möjligheter till kollegialt lärande.
Du följer upp elevernas kunskapsutveckling och arbetar nära både mentorer och elevhälsa för att skapa bästa möjiga förutsättningar för lärande.
Hos oss är samarbetet i arbetslagen en självklar del av vardagen. Vi delar erfarenheter, planerar gemensamma tema och stöttar varandra i att utveckla undervisningen.
Din kompetens
Krav för tjänsten:
lärarexamen med behörighet att undervisa i franska och svenska i årskurs 7-9
god förmåga att skapa struktur, studiero och engagemang i klassrummet
förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevers olika behov och förutsättningar
god samarbetsförmåga och vilja att bidra till skolans gemensamma utvecklingsarbete
goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Meriterande egenskaper är:
ämneskombination med spanska och/eller textilslöjd
erfarenhet av undervisning i högstadiet
erfarenhet av bedömning, betygssättning och digitala lärverktyg
erfarenhet av att arbeta med formativ undervisning och kollegialt lärande
intresse för utvecklingsarbete, likvärdighet och elevinflytande
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med omfattning 100%.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning
Sista ansökningsdag är 2026-07-31 men just till det här jobbet använder vi oss av löpande rekrytering, så vänta inte med din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Du är välkommen till ett professionellt team, som har höga förväntningar på eleverna och som trivs tillsammans. Kollegiet jobbar för högre måluppfyllelse och ökad närvaro, här tror vi att du kan bidra med din kompetens och erfarenhet.
Det är viktigt för mig som chef att du känner dig sedd och uppskattad, på samma sätt som vi får eleverna att känna sig sedda och uppskattade i sin skolmiljö.
Vi vill varandra väl och gör varandra bra här på Nyhedens skola.
Välkommen med din ansökan, ser fram emot att träffas.
Med vänlig hälsning
//Ingrid Jemtå, biträdande rektor
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats. Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms Kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/
Offerdalsv. 8 (visa karta
)
835 80 KROKOM Arbetsplats
Krokoms kommun Kontakt
biträdande rektor
Ingrid Jemtå ingrid.jemta@krokom.se +4664016217 Jobbnummer
9997096