Lärare/förskollärare till Puoltikasvaara skola
Gällivare kommun / Grundskollärarjobb / Gällivare Visa alla grundskollärarjobb i Gällivare
2026-02-09
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-09Beskrivning av verksamheten
Puoltikasvaara ligger 5 mil norr om Gällivare, vackert belägen vid sjön Soutujärvi. Barnen i vår skola kommer från byarna Skaulo, Puoltikasvaara och Moskojärvi. Puoltikasvaara skola är en liten skola för elever i årskurs F-6, där klasserna består av mellan 4-8 elever. Skolan ligger i samma byggnad som förskolan och har ett nära samarbete med både förskolan och fritidshemmet. Skolan har nyligen renoverats och erbjuder en mycket fin inomhusmiljö med genomtänkta lärmiljöer.Dina arbetsuppgifter
Du är undervisningsansvarig lärare i en förskoleklass. Du ingår i både arbetslag och ämneslag där du tillsammans med övriga pedagoger ansvarar för alla elevers lärande i arbetslaget. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare eller lärare för åk f-3. Du behöver ha kunskap att hantera dator och teknik i ditt dagliga arbete. Du ska vara ansvarskännande, tydlig och driven samt ha lätt att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Engagemang, nytänkande, intresse av och förmåga att samarbeta är kvaliteter som skolan värdesätter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Utdrag ur polisens belastningsregister är ett krav innan anställning.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Ta del av friskvården: styrketräning och gruppträning, Dundret
Gratis bad 12ggr per månad
En friskvårdstimme per/vecka
Bli hälsoinspiratör på din arbetsplats
Ferieanställning
Utvecklingsmöjligheter: Få stöd av erfarna mentorer och tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling. Möjlighet till utbildning i kombination med arbete.
Nära naturen: Kombinera din karriär med fantastiska friluftslivsmöjligheter i vackra Gällivare.
Innovativa arbetssätt: Vi satsar på modern pedagogik, samarbete och hållbar utveckling.
Vill du veta mer hur det är att jobba, leva och bo i Gällivare kommun? Då kan du läsa mer här: www.gallivare.se/lararjobbAnställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2026-08-12 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28.
Upplysningar
Rektor Stina Kuhla Rynbäck, tel 0970-818740
Rekryterare Ann-Louise Johansson, tel 076 137 8078
Fackliga företrädare
Sveriges Lärare, gallivare@sverigeslarare.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönsättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726) Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Rektor
Stina Rynbäck stina.ryndback@gallivare.se Jobbnummer
9730258