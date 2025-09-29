Lärare/förskollärare till Puoltikasvaara skola
Puoltikasvaara ligger 5 mil norr om Gällivare, vackert belägen vid sjön Soutujärvi. Barnen i vår skola kommer från byarna Skaulo, Puoltikasvaara och Moskojärvi. Puoltikasvaara skola är en liten skola för elever i årskurs F-6, där klasserna består av mellan 4-8 elever. Skolan ligger i samma byggnad som förskolan och har ett nära samarbete med både förskolan och fritidshemmet. Skolan har nyligen renoverats och erbjuder en mycket fin inomhusmiljö med genomtänkta lärmiljöer.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta inom Gällivare kommuns för- och grundskolor: Jobba som pedagog | Gällivare kommunDina arbetsuppgifter
Som undervisningsansvarig lärare kommer du att undervisa alla årskurser på skolan. Du ingår i ett arbetslag och ansvarar för alla elevers lärande tillsammans med övriga pedagoger. Du deltar aktivt i skolans gemensamma utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är grundskollärare med lärarlegitimation. Vi tjänstefördelar utifrån behörighet. Du förbereder, planerar, genomför och utvärderar elevernas framsteg och din egen undervisning utifrån läroplanen. Du arbetar i nära samverkan med vårdnadshavare. De flesta av pedagogerna arbetar även som ansvarig mentor i en klass. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Innan anställning måste utdrag från polisens belastningsregister visas upp.Anställningstyp/arbetstider
Heltid, vikariat fram till jullovet, med eventuell förlängning Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-10-15.
Upplysningar
Rektor Stina Rynbäck, tel 0970-818 740
Rekryterare Ann-Louise Johansson, tel 076 137 80 78
Fackliga företrädare
Sveriges Lärare, gallivare@sverigeslarare.seÖvrig information
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Gratis bad 12 ggr per månad
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Individuell lönsättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726) Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Rekryterare
Ann-Louise Johansson ann-louise.johansson2@gallivare.se Jobbnummer
9532199