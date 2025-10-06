Lärare/förskollärare till anpassad grundskola
Hos oss på Jakobsgårdskolan arbetar vi aktivt för delaktighet, god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Vi expanderar och idag har Jakobsgårdskolan drygt 140 elever från åk 1 till åk 9 och ett fritidshem med ca 45 elever. Vi är organiserade i sex enheter under samma tak. Lärarna och klassassistenterna arbetar i team kring varje elevgrupp med en tillhörighet i ett större arbetslag. Hos oss finns också ett elevhälsoteam med skolsköterska, speciallärare, specialpedagog och kurator.
Vi är en flexibel verksamhet som möter elever med behov av särskilt stöd utifrån ett specialpedagogiskt synsätt där eleven alltid står i fokus. För att skapa den bästa lärmiljön för våra Borlängebor tror vi på ett stödjande klimat och ett kollegialt lärande.
Vi ser det som en självklarhet att du följer vår värdegrund, den lyder:
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
Som lärare/förskollärare är ditt uppdrag att undervisa elever i anpassad grundskola.
Du planerar och genomför undervisning utifrån varje elevs förmåga, skapar goda förutsättningar för lärande samt stimulerar och utmanar elevernas utveckling och lärande. Som pedagog på anpassad grundskola har du, tillsammans med dina klassassistenter och kollegor, ansvar för att ge eleverna det pedagogiska och sociala stöd de behöver. Det kan innebära att du som pedagog även utför arbetsuppgifter som vanligtvis åligger en klassassistent. Du är flexibel. Du genomför utvecklingssamtal och deltar i nätverksmöten kring eleven och har samarbete med vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare mot de yngre åldrarna eller förskollärare.
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är krav.
Det är meriterande om du är utbildad speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning. Du är förtrogen med och följer de kommunala och nationella styrdokumenten.
Du kan barns utveckling i tidiga åldrar och det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från arbete med elever inom Anpassad grundskolas målgrupp och brinner för uppdraget. Du har kunskap om alternativ kommunikation (AKK), tecken som stöd, bildstöd, digitala kommunikationshjälpmedel samt kunskap i tydliggörande pedagogik. Du har god kompetens i hantering av digitala hjälpmedel samt erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är meriterande om du har erfarenhet av ICDP (vägledande samspel). Även körkort B är meriterande.
Vi söker dig som är en god lagspelare, arbetar strukturerat, är flexibel och har en god samarbetsförmåga. Du ser varje enskild elev och är lyhörd för det barnen vill förmedla och är duktig på att skapa relationer med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare. Du har ett positivt förhållningssätt i utmanande situationer, behåller lugnet och är duktig på att hitta lösningar. Du är duktig på att kommunicera på ett tydligt sätt och besitter en god empatisk förmåga där du skapar engagemang och deltar i barnens lek och utveckling. Du har ett stort hjärta för elevkategorin som har rätt till den anpassade grundskolan.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.
Välkommen med din ansökan!
