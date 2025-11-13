Lärare Försäljning- och serviceutbildningen Åbyskolan/Vux i Klippan
2025-11-13
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vuxenutbildningen i Klippan är förlagd till två enheter i centrala Klippan. På Storgatan bedriver vi SFI, GRUV, gymnasiekurser, särskild utbildning för vuxna och yrkesvuxutbildning mot kock, bageri, samt i en nära samverkan med gymnasiet utbildning inom försäljning och service, vård- och omsorg. På Tegelområdet genomför vi yrkes-, arbetsmarknads- och uppdragsutbildningar mot anläggnings-, fordons- och transportbranschen, samt YH-utbildning till trafiklärare. Vi driver utbildningar av en hög kvalitet, med kompetenta medarbetare, i väl anpassade lokaler och med hög nivå på utrustningen. Vi är en positiv arbetsplats som hela tiden strävar efter att utveckla verksamheten. Med målgruppen i fokus vill vi bidra till att lösa samhällets kompetensförsörjningsutmaningar i nära samverkan med våra branschkollegor.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bli en del av vår utbildning inom försäljning- och service, som sker på Åbyskolan och Vuxenutbildningen i Klippan. Undervisningen är främst kopplad till försäljnings- och serviceprogrammet samt motsvarande yrkesvuxutbildning, men kan också innefatta enstaka kurser eller ämnen inom ekonomiprogrammet. Undervisning kan exempelvis vara ämnen som personlig försäljning, försäljning och kundservice, handel och hållbar utveckling, affärsutveckling och ledarskap, inköp, entreprenörskap och företagande etc.
En del i arbetet är kopplad till APL-verksamheten med allt från anskaffning av APL-platser, risk- och konsekvensbedömningar av sådan platser, kontakter med handledare, APL-besök och APL-bedömning tillsammans med elever och handledare ute på APL-platserna.
För oss är det viktigt att du ser möjligheter att kombinera teori och praktik i de olika ämnena. Vi ser med fördel att du använder dig av både skolans övriga verksamhet så väl som det omkringliggande samhället som en del av undervisningen. Att genomföra studiebesök och bjuda in spetskompetens genom föreläsare utifrån ser vi som en självklarhet. Ett samarbete med dina framtida kollegor är också något som vi ser som en viktig del för att stärka och utveckla elevernas måluppfyllelse. I arbetslagen arbetar vi med ett kollegialt och kollaborativt lärande som utvecklar eleverna, personalen och verksamheten. I tjänsten kan även ingå mentorskap, deltagande i projektgrupper etc.
Tjänsten innebär att du som lärare ska planera, bedriva och dokumentera undervisning, både praktiskt och teoretiskt. Ditt arbete präglas av struktur och ordning, genom att planera/organisera inför genomförande och att följa upp resultaten i utbildningen. Vi arbetar för en hög kvalitet, i en nära samverkan med branschen och för att våra elever ska vara väl förberedda för en anställning efter avslutad utbildningKvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet i ämnen inom försäljning och service
Du behöver ha erfarenhet av arbete för utbildningen relevant bransch.
Vi söker dig som är engagerad och intresserad av både elevernas kunskapsutveckling, samt har en förmåga att bygga och underhålla relationer med studerande.
Du har en stor förmåga att genomföra utbildning med en god kvalitet och en hög måluppfyllelse, med dokumenterat goda resultat i utbildning på området.
Krav på att kunna kommunicera på svenska i tal och skrift. Kompetens i arbete med digitala verktyg är en fördel för att hantera delar av arbetsuppgifterna.
ÖVRIGT
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Om du blir kallad till intervju vill vi att du kan styrka dina meriter med intyg och betyg. Du behöver även kunna uppvisa giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon om det är relevant för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
