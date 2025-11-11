Lärare Företagsekonomi och annat ämne till Rudbecksgymnasiet
2025-11-11
Är du nyfiken på att börja arbeta på Rudbecksgymnasiet i Örebro Kommun? Vi har ett ökat sökande av elever och utökar verksamheten på flera av våra program. Ekonomiprogrammet söker nu en lärare i företagsekonomi med kombination av annat ämne. Publiceringsdatum2025-11-11Om tjänsten
Du kommer i rollen som lärare ha din tillhörighet i Ekonomiprogrammets arbetslag och förväntas delta och bidra i den fortsatta utvecklingen av ekonomiprogrammet tillsammans med dina kollegor. Ekonomiprogrammet har två inriktningar - ekonomi och juridik, där du kommer att ingå i ekonomiämneslaget och bidra med att utveckla och forma innehållet på inriktningen och ekonomiämnena utifrån GY25. Tjänsten sysselsättningsgrad är kopplad till om du har ytterligare ämnesbehörigheter!
Exempel på arbetsuppgifter:
• utöva mentorskap för elever
• planera, genomföra och utvärdera undervisningen
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• delta i arbetslagsarbete
• delta i övrigt arbete på skolan tillsammans med skolans personal
• driva utvecklingsarbete inom ekonomiprogrammet
Om arbetsplatsen
Rudbecksgymnasiet är en av Örebro Kommuns fyra gymnasieskolor. Skolan är centralt belägen med ca 1400 elever och ca 130 personal, här förbereder vi och rustar våra elever för framtiden genom att göra studierna varierade och verklighetsförankrade. Rudbecksgymnasiet erbjuder både högskole- och yrkesförberedande program: Ekonomiprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet, International Baccalaureate, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. På skolan finns Riksgymnasiet för döva- och hörselskadade med både högskole- och yrkesförberedande program. Vi är en skola som har skolövergripande projekt där samtliga program deltar samt ett aktivt arbete kring trygghetsskapande aktiviteter. Skolan har en väl uppbyggd stödorganisation för elever i behov av stöd. Vi ser vinsten av att arbeta i team och vi ser varje program som en del av en helhet. Skolan har en ämnesorganisation som lärarna ingår i, där sker kompetensutveckling samt utveckling av ämnet och undervisningen. Vi söker nu dig som har god förmåga att bygga goda relationer med elever och arbetskamrater och som vill bidra till en professionell verksamhet för att skapa en kunskapande, lugn och trygg skolmiljö.
Vi ses på Rudbeck!
Läs mer hur det är att jobba på Rudbecksgymnasiet på Rudbecksgymnasiet - en del av Örebro kommun
Rudbecksgymnasiet är en del av Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar 1400 medarbetare i en mängd olika roller för att ge ungdomar och vuxna örebroare samma förutsättning till utbildning och egen försörjning.
Inom förvaltningen finns kompetens inom många olika områden och verksamheter, vilket betyder att du som medarbetare har stor möjlighet till kompetensutveckling, i en kreativ och varierande miljö.Kvalifikationer
Vi ser att du som lärare hos oss har ett flexibelt förhållningssätt gentemot din omgivning, att du är kreativ och har lätt för att bygga nya relationer. Du har en god pedagogisk insikt och har lätt för att samarbeta med både elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är självgående i ditt arbete och rollen kräver även att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med elever och övrig personal samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i företagsekonomi för gymnasiet, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande:
• behörighet att undervisa inom ytterligare ämne
• erfarenhet av arbete som lärare på gymnasiet
• erfarenhet av att arbeta i lärarplattformarTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75-100%
Tillträde: 7 januari 2026 alternativt enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 25 november. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
