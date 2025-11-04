Lärare/förarprövare inom Fordon och Transport till Hagströmska Gymnasiet Fa
Hagströmska gymnasiet i Falun har cirka 700 elever fördelade på ett brett urval av program med teoretisk och praktisk inriktning. Hos oss kan alla elever studera till grundläggande högskolebehörighet och ges även den unika möjligheten att kombinera sina studier med någon av skolans 15 idrotter. Vill du utvecklas i din professionella roll och bidra till att våra elever uppnår framgång och goda studieresultat? Då är vi skolan för dig.
Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Tjänsten innebär att du som lärare/förarprövare för gymnasieskolan ska planera, bedriva och utvärdera övningskörning och undervisning i yrkesämnen på Fordons och transportprogrammet inom inriktningen Transport. Det är meriterande om du har kunskaper kring verkstad och enklare service.
I rollen ingår även ansvar för Arbetsplatsförlagt Lärande (APL)-ansvar. Denna roll omfattar anskaffning av platser, besök på företag samt att knyta APL till kurser och kursmål. I din roll kommer du även att vara mentor för ett antal av eleverna samt vara en del i den gemensamma planeringen och utvecklingsarbetet i arbetslaget Fordon och transport på skolan.Profil
Vi söker dig som är utbildad lärare eller förarprövare inom fordon och transport eller som har annan bakgrund som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Färdighet att kunna genomföra övningskörning/körträning för behörigheterna B, C, YKB och CE är av stor vikt. Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet från både arbete inom transportbranschen och undervisning på gymnasienivå.
Du är engagerad och har ett stort intresse av att arbeta med ungdomar. Vi lägger också stor vikt vid din samarbetsförmåga, flexibilitet och ditt yrkeskunnande. För att lyckas i rollen behöver du ha god pedagogisk förmåga och ett positivt, lösningsorienterat förhållningssätt.
Vi vill att du kan se till helheten och trivs med att samarbeta med kollegor i arbetslaget för att driva utvecklingen av det pedagogiska arbetet framåt på skolan och inom ditt program. Du bör ha en lyhördhet som gör att du kan möta varje elev utifrån dennes behov och förutsättningar, vara kreativ och lösningsfokuserad. Det är viktigt att du kan skapa goda relationer med både eleverna på skolan, deras föräldrar samt dina arbetskamrater.Övrig information
Tillsvidareanställning för behörig lärare på 100% med start vårterminen 2026. Möjlighet till tidigare tillträde utifrån vad som passar bäst i det specifika fallet.
Har du frågor kontakta gärna biträdande rektor Olof Ekfeldt på telefon 076-1022399. Ansök gärna redan idag då vi tillämpar ett löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
